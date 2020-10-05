2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Живописный вид на Южную бухту

Вас впечатлит мощь панорамы Южной бухты — я расскажу, как на ее берегах возводились Адмиралтейство, сухие доки и казармы для флотских экипажей. Вы узнаете, почему в 19 веке Севастополь стал «Воротами Крыма» и как стремительно здесь рос международный коммерческий порт. Еще поговорим об истории 📖 площади Ушакова и посмотрим, где находился театр, в котором играл М. С. Щепкин. Далее вы увидите храм святого Архистратига Михаила и откроете интересные факты о Николаевском адмиралтейском соборе и Минной башне, к сожалению, не сохранившихся до наших дней.

Площадь Нахимова, Графская пристань и другие символы города

На оживленной площади имени Нахимова вы узнаете, где были заложены первые каменные сооружения и как застраивался город 🏙️ при адмирале Лазареве. А на Графской пристани полюбуетесь Севастопольской бухтой и услышите о связанных с ней славных и печальных событиях. Следом пройдете по Корниловской набережной до памятника Затопленным кораблям и раскроете, какой трагической истории он посвящен.

Приморский бульвар сквозь эпохи

Гуляя по Приморскому бульвару, вы узнаете историю его создания и полюбуетесь зданием бывшего Романовского института и арочным мостиком со старинным гербом Севастополя. А также услышите о становлении курорта в Севастополе и о крупных культурных событиях, происходивших здесь: первых гастролях МХАТа в 1900 г. и знаменитом выступлении Ф. Шаляпина в июле 1917 г.

«Горка», или Центральный холм Севастополя

По Синопскому спуску вы подниметесь на Центральный городской холм. Здесь я покажу Владимирский храм и Башню ветров XIX века. Проведу вас по бывшей Соборной улице до последней квартиры адмирала Корнилова и помогу отыскать храм Святых Апостолов Петра и Павла, окруженный величественной колоннадой.

Севастополь и знаменитые люди

На историю, культуру и архитектуру Севастополя повлияло множество гениальных людей. Я покажу дом, где гостила юная Ахматова, и гостиницу, в подвале которой располагался театр-кабаре Аверченко «Гнездо перелетных птиц». А также раскрою, где проводил операции Пирогов в годы Крымской войны и где останавливались Лев Толстой, Горький, Чехов, Шаляпин и Станиславский.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому интересна история дореволюционного Севастополя.

Организационные детали