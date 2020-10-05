2 отзыва оставили туристы

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Многоликий Севастополь

Почувствовать поэзию морской жизни и узнать о городе военном и курортном — на обзорной экскурсии

5
2 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Севастополя
Я расскажу о зарождении морской крепости на юге России в конце XVIII века и развитии Севастополя при адмирале Лазареве.

Поделюсь занимательными деталями местной курортной жизни и помогу ответить на вопрос Грина: «Что в этом цветущем белом городе, легко взбегающем на прибрежные кручи, дает такое сильное впечатление?»
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь

Что вас ожидает

Живописный вид на Южную бухту
Вас впечатлит мощь панорамы Южной бухты — я расскажу, как на ее берегах возводились Адмиралтейство, сухие доки и казармы для флотских экипажей. Вы узнаете, почему в 19 веке Севастополь стал «Воротами Крыма» и как стремительно здесь рос международный коммерческий порт. Еще поговорим об истории 📖 площади Ушакова и посмотрим, где находился театр, в котором играл М. С. Щепкин. Далее вы увидите храм святого Архистратига Михаила и откроете интересные факты о Николаевском адмиралтейском соборе и Минной башне, к сожалению, не сохранившихся до наших дней.

Площадь Нахимова, Графская пристань и другие символы города
На оживленной площади имени Нахимова вы узнаете, где были заложены первые каменные сооружения и как застраивался город 🏙️ при адмирале Лазареве. А на Графской пристани полюбуетесь Севастопольской бухтой и услышите о связанных с ней славных и печальных событиях. Следом пройдете по Корниловской набережной до памятника Затопленным кораблям и раскроете, какой трагической истории он посвящен.

Приморский бульвар сквозь эпохи
Гуляя по Приморскому бульвару, вы узнаете историю его создания и полюбуетесь зданием бывшего Романовского института и арочным мостиком со старинным гербом Севастополя. А также услышите о становлении курорта в Севастополе и о крупных культурных событиях, происходивших здесь: первых гастролях МХАТа в 1900 г. и знаменитом выступлении Ф. Шаляпина в июле 1917 г.

«Горка», или Центральный холм Севастополя
По Синопскому спуску вы подниметесь на Центральный городской холм. Здесь я покажу Владимирский храм и Башню ветров XIX века. Проведу вас по бывшей Соборной улице до последней квартиры адмирала Корнилова и помогу отыскать храм Святых Апостолов Петра и Павла, окруженный величественной колоннадой.

Севастополь и знаменитые люди
На историю, культуру и архитектуру Севастополя повлияло множество гениальных людей. Я покажу дом, где гостила юная Ахматова, и гостиницу, в подвале которой располагался театр-кабаре Аверченко «Гнездо перелетных птиц». А также раскрою, где проводил операции Пирогов в годы Крымской войны и где останавливались Лев Толстой, Горький, Чехов, Шаляпин и Станиславский.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому интересна история дореволюционного Севастополя.

Организационные детали

  • Общественный транспорт между удаленными объектами оплачивается дополнительно
  • Рассказ сопровождается показом фото довоенного Севастополя
  • Экскурсия буде интересна путешественникам от 12 лет
Начало и место завершения
🚩 у театра Черноморского флота
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь
Многоликий Севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте, друзья! Работаю гидом в Крыму с 2012 г. Жизнерадостная, люблю дарить людям хорошее настроение. Историк по профессии. Близка тема древней истории Херсонеса, Балаклавы, Фиолента и дореволюционная история городов Южного берега Крыма и Севастополя. Работаю в формате прогулки. Люблю находить живописные городские пейзажи и показывать на прогулке. Пешеходные маршруты посвящаю истории Ялты и Севастополя рубежа 19-20 столетия. Знакомлю с литературной и музыкальной историей Ялты и Севастополя, показываю своеобразие архитектурного образа крымских городов.
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2 отзыва оставили туристы

5 октября 2020
Нам очень понравилась экскурсия (это уже наша третья экскурсия со Светланой). За время экскурсии Светлана сумела показать нам исторический центр Севастополя, рассказать о его прошлом и настоящем, показать интересные места в стороне от обычных туристических маршрутов. Большое спасибо, рекомендуем всем!
25 июля 2020
Здравствуйте! Мы много читали про Севастополь и специально приехали увидеть все исторические места своими глазами. Наш гид Светлана каким-то чудесным образом рассказывала и показывала то, что мы хотели видеть. День экскурсии выдался очень жарким и Светлана очень бережно обращалась с нами туристами, всё время старалась выбрать тенистые места, где можно постоять при рассказе или немного посидеть. Нам очень понравилось. Рассказ был образным и мы "увидели" и исторические персонажи и события разных лет. Приезжайте и приглашайте Светлану в гиды, не пожалеете.

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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