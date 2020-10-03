3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Путевые заметки

Наш путь к Бахчисараю лежит через красочные долины. Мы увидим пещерные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан, подъедем к озеру со святой водой и полюбуемся величественной горой Мангуп, на вершине которой когда-то находилась столица ⭐️ православного княжества Феодоро. Вы познакомитесь со сфинксами Каральезской долины — таинственным и будто бы живым памятником природы и услышите старинные легенды. Но на этом чудеса не закончатся, и ваше воображение поможет отыскать каменный греческий корабль, увидеть неандертальца, обезьянку и даже крокодила! А я проведу вас к ферме «Чудо-ослик», где можно будет пообщаться с этими милыми животными и прокатить деток.

Ханский дворец и его легенды

Хотите представить, как жили ханы, их жены и окружение? Для этого мы посетим Ханский дворец, стены которого помнят крымских монархов и хранят тайны Бахчисарая. Мы вспомним и Деляре-бикеч, которой посвящен изящный Фонтан ⛲ слез, и Пушкина, и императрицу Екатерину, и даже Анну Ахматову, которая тоже любила «город чистых водометов, золотой Бахчисарай». А на территории археологического комплекса «Салачик» вы сможете еще раз окунуться в историю 📖, рассматривая усыпальницу первых ханов и два сохранившихся медресе.

Восточный колорит Бахчисарая

Бахчисарай не зря был столицей Крымского ханства: здесь, как ни в одном другом городе полуострова, вы ощутите атмосферу Востока. Увидите самобытные постройки 15 — 16 веков, перенесетесь в прошлое, прогуливаясь по улочкам со старинными домами и мечетями. И, конечно, сможете по достоинству оценить местную кухню: в Бахчисарае отменно готовят плов, лагман, шурпу, чебуреки и другие национальные блюда.

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная, путь от Севастополя до Бахчисарая займет около часа

Наденьте удобную обувь, возьмите все необходимое для посещения храмов, а также емкость для святой воды, мы ее наберем в Свято-Успенском монастыре

Не рекомендуется брать на экскурсию ⛳ детей до 3 лет

Дополнительные расходы