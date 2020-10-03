3 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Мозаика Бахчисарая

Посетить христианские святыни, проникнуть в тайны Ханского дворца и оценить местную кухню

5
3 отзыва
Анна
Анна – Гид из Севастополя
Только в Бахчисарае, впитавшем наследие разных народов, традиций и эпох, можно по-настоящему понять самобытный дух Крыма.

Пещерные христианские монастыри, покои ханов и восточные улочки, ароматные крымско-татарские блюда и панорамы горных долин — по кусочкам мы сложим яркую мозаику, которая воссоздаст прошлое и покажет настоящее этого края.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая

Что вас ожидает

Путевые заметки
Наш путь к Бахчисараю лежит через красочные долины. Мы увидим пещерные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан, подъедем к озеру со святой водой и полюбуемся величественной горой Мангуп, на вершине которой когда-то находилась столица ⭐️ православного княжества Феодоро. Вы познакомитесь со сфинксами Каральезской долины — таинственным и будто бы живым памятником природы и услышите старинные легенды. Но на этом чудеса не закончатся, и ваше воображение поможет отыскать каменный греческий корабль, увидеть неандертальца, обезьянку и даже крокодила! А я проведу вас к ферме «Чудо-ослик», где можно будет пообщаться с этими милыми животными и прокатить деток.

Ханский дворец и его легенды
Хотите представить, как жили ханы, их жены и окружение? Для этого мы посетим Ханский дворец, стены которого помнят крымских монархов и хранят тайны Бахчисарая. Мы вспомним и Деляре-бикеч, которой посвящен изящный Фонтан ⛲ слез, и Пушкина, и императрицу Екатерину, и даже Анну Ахматову, которая тоже любила «город чистых водометов, золотой Бахчисарай». А на территории археологического комплекса «Салачик» вы сможете еще раз окунуться в историю 📖, рассматривая усыпальницу первых ханов и два сохранившихся медресе.

Восточный колорит Бахчисарая
Бахчисарай не зря был столицей Крымского ханства: здесь, как ни в одном другом городе полуострова, вы ощутите атмосферу Востока. Увидите самобытные постройки 15 — 16 веков, перенесетесь в прошлое, прогуливаясь по улочкам со старинными домами и мечетями. И, конечно, сможете по достоинству оценить местную кухню: в Бахчисарае отменно готовят плов, лагман, шурпу, чебуреки и другие национальные блюда.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, путь от Севастополя до Бахчисарая займет около часа
  • Наденьте удобную обувь, возьмите все необходимое для посещения храмов, а также емкость для святой воды, мы ее наберем в Свято-Успенском монастыре
  • Не рекомендуется брать на экскурсию ⛳ детей до 3 лет

Дополнительные расходы

  • Посещение археологического комплекса «Салачик» — 100 руб. для взрослых; детям и пенсионерам скидки
  • Посещение Ханского дворца — 300 руб. взрослым, для детей и пенсионеров также действуют скидки
  • Ели вы на своей машине, то я подскажу маршрут нашей экскурсии 🧭. Если у вас нет транспорта, предлагаю воспользоваться нашим семейным 8-ми местным минивэном. Он оборудован микрофоном, удобными сидениями. Стоимость услуг водителя и машины — 4500 рублей.
Начало и место завершения
🚩 около 5 км Балаклавского шоссе
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая
Мозаика Бахчисарая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины.
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

3 октября 2020
Спасибо!
21 августа 2020
Спасибо нашему гиду Анечке! Эмоциональная, коммуникабельная. В ее обществе было легко и комфортно. Сразу видно, что свое дело знает, и, главное, любит. Конечно, ее экскурсии рекомендуем всем. Не пожалеете! Отдельное спасибо водителю Сергею Борисовичу за его водительский профессионализм. Удачи вам!
17 июля 2020
Супер экскурсия и супергид Анна. Было очень интересно, познавательно и оптимально. Всё очень последовательно, понятно. Ещё и завела в отличное кафе на обед. Масса впечатлений и все положительные. Спасибо. Отдельное спасибо водителю, Сергею Борисович! Водитель ас!!!

Анна проводит ещё 2 экскурсии

Севастопольский альбом: визитные карточки города
3 000
3 часа
Севастопольский альбом: визитные карточки города
14 отзывов
Посетить знаковые места, насладиться лучшими панорамами и узнать больше об истории города
Секреты и красота мыса Фиолент
3 200
4.5 часов
Секреты и красота мыса Фиолент
11 отзывов
Насыщенная экскурсия по загадочному и разнообразному побережью

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Неизвестный Севастополь
2 000
3 часа
Неизвестный Севастополь
79 отзывов
Исследовать знаковые и скрытые места города на дружеской прогулке
Гордое имя Севастополя
2 600
2.5 часа
Гордое имя Севастополя
63 отзыва
Узнать о военной истории города и увидеть главные достопримечательности
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
8 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
49 отзывов
Покорить вершину Ильяс Кая, загадать желание и устроить пикник на фоне горных пейзажей
Непарадный Севастополь
3 490
2.5 часа
Непарадный Севастополь
48 отзывов
Увидеть самые интересные места города и услышать о них увлекательные легенды
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
3 380
6.5 часов
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
47 отзывов
Прикоснуться к атмосфере Востока и познакомиться с историей крымских татар
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
40 отзывов
Прокатиться по нетронутым местам Севастополя и запечатлеть их в сердце и на фото