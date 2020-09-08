42 отзыва оставили туристы

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Непарадный Севастополь

Увидеть самые интересные места города и услышать о них увлекательные легенды

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Нахимова
  • Заказать экскурсию

3490 за экскурсию

У этой экскурсии42 отзыва
4.98
Антон
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Антон – Гид в Севастополе
Севастополь знаменит своим героическим прошлым.

Однако, помимо громких побед и славных подвигов он таит массу необычных сюжетов.

Я расскажу о невероятных, трогательных и забавных историях, случившихся в городе, и помогу раскрыть Севастополь с непривычной стороны.
Непарадный Севастополь
Непарадный Севастополь

Что вас ожидает

Прогулка по живописным улицам, холмам и площадям
Вы пройдете по улице Ленина, подниметесь на центральный городской холм и побываете у Владимирского собора — усыпальницы русских адмиралов. Рассмотрите «дом-призрак» и вход в севастопольские подземелья, посетите площадь Лазарева и Артиллерийскую бухту. А самой яркой точкой прогулки станет умопомрачительный закат над Севастопольской бухтой.

Тайны и предания Севастополя
Я расскажу, почему город назвали именно так, как Суворов перехитрил турецкого адмирала, что погубило адмирала Корнилова и почему севастопольская земля напоминает швейцарский сыр. А еще — кто утащил у английских солдат говяжью ногу, как благодаря извозчикам была построена колоннада Графской пристани и почему в Севастополе в полдень гремит гром.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Непарадный Севастополь
Непарадный Севастополь
Непарадный Севастополь
Непарадный Севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Нахимова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Всем привет! Меня зовут Антон, я профессиональный экскурсовод и писатель. Обожаю родной Севастополь и готов без устали рассказывать об истории города и его жителях. Приглашаю на прогулку по севастопольским улочкам, дворам и лестницам. Я помогу вам открыть город с новой стороны и влюбиться в него до глубины души!
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42 отзыва оставили туристы

Екатерина
8 сентября 2020
У нас была сложная задача: мы объединили общую обзорную экскурсию с нетрадиционными экскурсионными локациями, и Антон замечательно справился с нашим запросом. Интересное и грамотное изложение материала, мы с удовольствием послушали, узнали много интересного, и нескучно было даже ребенку. Единственный момент - нам показалось мало, хотелось, чтобы Антон еще всяких историй нарассказывал, но все хорошее обычно очень скоро заканчивается )) Всем рекомендую экскурсии от Антона по Севастополю
Ксения
23 августа 2020
Пунктуальный, эрудированный, интересный рассказчик-самое малое, что можно сказать про экскурсию. Как я узнала заранее, Антон-автор книги Легендарный Севастополь, как коренной житель смог построить экскурсию так, что она, как интересная книга, читалась на одном дыхании. Все было логично и небанально. Это не поход по визитным карточкам города с сухими фактами и цифрами, это глубже, изнутри-практически те же места, но с интересной подачей. После таких экскурсий город становится близким. Начало в 16-30 и окончание около 19 (на Приморском бульваре), как у нас, считаю идеальным-экскурсия идёт по нарастающей вслед за садящимся солнцем. Финал-вообще душераздирающий-и место, и заходящее солнце становятся идеальными декорациями. Кстати, книгу прочитали до конца:))
23 августа 2020
Мне и детям 14 и 10 лет было очень интересно. История Севастополя, которую рассказал Антон, была не историей из учебника. 2. 5 часа пролетели незаметно. Огромная благодарность Антону!!!!!
17 августа 2020
Отличная экскурсия, насыщенная, интересная, логически выстроенная и недлинная, С нами был 6летний ребёнок, проблем не было. В Севастополе была первый раз, это было Замечательное знакомство. Спасибо, Антон! Будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым
Александр
12 августа 2020
Отличная прогулка! Антон прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями. Очень любит свой город! Были на экскурсии с детьми - от них отдельный респект!:)) Обязательно спросите у гида его книгу с городскими легендами! Очень интересно - читали вслух на обратном пути! Спасибо!
12 августа 2020
Экскурсия Антона великолепна! Она живая))) Сказать, что очень интересно, это ничего не сказать. В ходе экскурсии мы смогли увидеть в первую очередь, дух Севастополя. В этом помогли, легенды, тайные тропы, скрытые от глаз детали, истории реальных жителей. Я сама работала гидом-экскурсоводом, и для меня самое главное, это когда у гида глаза горят, он пропитан той темой, о которой рассказывает. Антон оказался именно таким. Экскурсия физически легкая, дети пройдут, наверное, любого возраста. Благодарим искренне за открытый новый мир!)))
1 августа 2020
Спасибо большое, мы отлично провели время, очень познавательно!
28 июля 2020
С Антоном, как автором книги "Легендарный Севастополь" были знакомы заочно, купив книгу год назад на книжном фестивале "Красная площадь". Книга понравилась настолько, что читается всем, кто едет в Севастополь в обязательном порядке)). Сегодня имели удовольствие познакомится с самим автором воочию. Маршрут экскурсии несложен, дети легко одолели его. Неспешная прогулка с отличным рассказчиком - большое удовольствие. Рекомендуем всем, кому претит бубнеж уставших экскурсоводов!
Андрей
27 июля 2020
Большое спасибо Антону за великолепную прогулку-экскурсию по тайным уголкам Города 600 лестниц. Очень увлекательный рассказ человека влюблённого в свой город.
26 июля 2020
Антон провёл для нас замечательную экскурсию. Он прекрасно подготовлен, знает и любит город и его историю, умеет легко и интересно подать материал. Интересно, что исторические события были описаны не сухим официальным языком, в рассказ были включены легенды и мистические события, связанные с Севастополем. Несмотря на июльскую жару, два с половиной часа пролетели незаметно, а мы получили массу положительных эмоций. Спасибо!
Ещё 32 отзыва

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