Анатолий проводит ещё 2 экскурсии

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Ночная атмосфера Севастополя

Вид на главную бухту, центр города и безлюдная Балаклава — экскурсия на комфортном авто

Анатолий
Анатолий – Гид из Севастополя
Ночь показывает всю величественность, загадочность и неповторимость города-героя.

В этом авто-туре улицы, набережные и главные достопримечательности 🏛️ предстанут перед вами в новом свете, без шума и туристов.

А я увлеку вас рассказами о прошлом и настоящем Севастополя, о двух войнах и событиях 2014 года.

В программе также легендарная Балаклава и лучшие панорамы.
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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Ночная атмосфера Севастополя
Ночная атмосфера Севастополя

Что вас ожидает

Севастополь величественный и очаровательный
Почему Севастополь — столь значимый центр в истории 📖 России? Мои рассказы помогут вам понять это, а иллюстрациями к ним станут памятники и видовые точки города. Вы побываете на главной площади Нахимова и откроете истоки Севастополя. Вступите на Графскую пристань, впечатлитесь памятником Матросу и Солдату, узнаете о его строительстве и взглянете на Южную бухту у памятника танкистам-освободителям. А еще мы заедем на высочайшую точку города — «Высоту горную», где вы полюбуетесь Севастополем как на ладони.

Балаклава: истории живописной бухты
Во второй части экскурсии 🧭 отправимся в соседний город 🏙️. Прогуляемся по сияющей огнями набережной и подъедем к генуэзской крепости Чембало, чтобы насладиться панорамой бухты. В Балаклаве я расскажу о пребывании здесь английском флота, о секретном «Объекте 825 ГТС», а также о воспитании боевых дельфинов 🐬 в Советские годы. Богатейшая история и естественная природная красота не оставят вас равнодушными.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия
  • Транспорт включен в стоимость. Дополнительных расходов нет.
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям и необходимости
Ночная атмосфера Севастополя
Ночная атмосфера Севастополя
Ночная атмосфера Севастополя
Ночная атмосфера Севастополя
Ночная атмосфера Севастополя
Ночная атмосфера Севастополя
Ночная атмосфера Севастополя
Ночная атмосфера Севастополя
Ночная атмосфера Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
Приветствую, друзья! Меня зовут Анатолий. Я родился в Севастополе и на протяжении всей жизни не перестаю удивляться его красоте, истории и энергии. С радостью покажу самые живописные места города-героя и его окрестностей и расскажу о них нескучные факты.
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Анатолий проводит ещё 2 экскурсии

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