Анатолий проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Севастополь величественный и очаровательный

Почему Севастополь — столь значимый центр в истории 📖 России? Мои рассказы помогут вам понять это, а иллюстрациями к ним станут памятники и видовые точки города. Вы побываете на главной площади Нахимова и откроете истоки Севастополя. Вступите на Графскую пристань, впечатлитесь памятником Матросу и Солдату, узнаете о его строительстве и взглянете на Южную бухту у памятника танкистам-освободителям. А еще мы заедем на высочайшую точку города — «Высоту горную», где вы полюбуетесь Севастополем как на ладони.

Балаклава: истории живописной бухты

Во второй части экскурсии 🧭 отправимся в соседний город 🏙️. Прогуляемся по сияющей огнями набережной и подъедем к генуэзской крепости Чембало, чтобы насладиться панорамой бухты. В Балаклаве я расскажу о пребывании здесь английском флота, о секретном «Объекте 825 ГТС», а также о воспитании боевых дельфинов 🐬 в Советские годы. Богатейшая история и естественная природная красота не оставят вас равнодушными.

Организационные детали