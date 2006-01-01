Анна проводит ещё 3 экскурсии

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Один день в Севастополе

Большое путешествие по городу-герою в компании профессионального гида

Анна
Анна – Гид из Севастополя
Севастополь предстанет перед вами в облике моряка и труженика, защитника и строителя, мечтателя и мудреца.

Вы проедете по его улицам, скверам, паркам и мемориальным комплексам и подниметесь на лучшие смотровые площадки.

А я сделаю все, чтобы вы полюбили наш город 🏙️ и прочувствовали его особую историю 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 40003 600 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Один день в Севастополе
Один день в Севастополе

Что вас ожидает

Все краски Севастополя
Вы увидите все важнейшие достопримечательности 🏛️ города. В программе экскурсии:

  • Исторический бульвар — вы полюбуетесь редкими породами деревьев и увидите памятник «Оборона Севастополя 1854-1855 гг. », посвященный Крымской войне.
  • Площадь Нахимова — «сердце» города. Я покажу памятник адмиралу Нахимову, белоснежную Графскую пристань и мемориал Героической обороны Севастополя.
  • Приморский бульвар — вы погуляете по живописной набережной, насладитесь чудесным видом на Большую Севастопольскую бухту и рассмотрите памятник Затопленным кораблям.
  • Владимирский собор — усыпальница великих адмиралов и архитектурная доминанта города. Вы услышите его историю 📖 и проедете по холму, вокруг которого когда-то зародился Севастополь.
  • Малахов курган — главный бастион во времена Крымской войны. Теперь это мемориальный комплекс с прекрасным парком и видовыми площадками. Вы насладитесь царящей здесь тишиной и услышите, какие артефакты прошлого обнаружили во время реконструкции.
  • Сапун-гора — вы подниметесь на склон, где проходил штурм 7 мая 1944 года, и увидите образцы военной техники, храм-часовню Святого Георгия Победоносца, обелиск Славы и памятник Воинам 51 армии.
  • Братское кладбище — один из крупнейших некрополей страны. Я покажу храм-пирамиду Святого Николая, ставший его символом.
  • Михайловская и Константиновская батареи — вы узнаете, когда и по чьему приказу они были построены, и по желанию посетите расположенные в них музеи 🖼.

Организационные детали

Стоимость указана за экскурсию ⛳ на вашем автомобиле 🚘. Можно также провести ее на нашем минивэне — в этом случае доплата составит 4500 рублей.

Начало и место завершения
🚩 у торгового центра Sea Mall
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе
Один день в Севастополе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины.
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Анна проводит ещё 3 экскурсии

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