Анна проводит ещё 3 экскурсии

Все краски Севастополя Вы увидите все важнейшие достопримечательности 🏛️ города. В программе экскурсии:
Исторический бульвар — вы полюбуетесь редкими породами деревьев и увидите памятник «Оборона Севастополя 1854-1855 гг. », посвященный Крымской войне.
Площадь Нахимова — «сердце» города. Я покажу памятник адмиралу Нахимову, белоснежную Графскую пристань и мемориал Героической обороны Севастополя.
Приморский бульвар — вы погуляете по живописной набережной, насладитесь чудесным видом на Большую Севастопольскую бухту и рассмотрите памятник Затопленным кораблям.
Владимирский собор — усыпальница великих адмиралов и архитектурная доминанта города. Вы услышите его историю 📖 и проедете по холму, вокруг которого когда-то зародился Севастополь.
Малахов курган — главный бастион во времена Крымской войны. Теперь это мемориальный комплекс с прекрасным парком и видовыми площадками. Вы насладитесь царящей здесь тишиной и услышите, какие артефакты прошлого обнаружили во время реконструкции.
Сапун-гора — вы подниметесь на склон, где проходил штурм 7 мая 1944 года, и увидите образцы военной техники, храм-часовню Святого Георгия Победоносца, обелиск Славы и памятник Воинам 51 армии.
Братское кладбище — один из крупнейших некрополей страны. Я покажу храм-пирамиду Святого Николая, ставший его символом.
Михайловская и Константиновская батареи — вы узнаете, когда и по чьему приказу они были построены, и по желанию посетите расположенные в них музеи 🖼.
Организационные детали
Стоимость указана за экскурсию ⛳ на вашем автомобиле 🚘. Можно также провести ее на нашем минивэне — в этом случае доплата составит 4500 рублей.
Начало и место завершения
🚩 у торгового центра Sea Mall
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины.