Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Легенды Фиолента

Говорят, кто не был на Фиоленте — не видел Севастополь. Я проведу вас по самым интересным местам древнего вулкана. В нашей программе:

Грот Дианы — настоящее чудо природы на мысе Лермонтова. Вы услышите древние предания и легенды и ощутите мистическую энергию памятника.

— настоящее чудо природы на мысе Лермонтова. Вы услышите древние предания и легенды и ощутите мистическую энергию памятника. Мыс Сфинкс , за которым приютились две небольшие, уютные бухточки. Я расскажу о Митрополичьих садах и старинном монастыре, возвышавшемся здесь ранее.

, за которым приютились две небольшие, уютные бухточки. Я расскажу о Митрополичьих садах и старинном монастыре, возвышавшемся здесь ранее. Скала Монах — едва заприметив ее, вы поймете, чем этот памятник заслужил подобное прозвище. Мы поговорим о Яшмовом пляже Георгиевской скалы и о чуде, произошедшем здесь в 891 году.

— едва заприметив ее, вы поймете, чем этот памятник заслужил подобное прозвище. Мы поговорим о Яшмовом пляже Георгиевской скалы и о чуде, произошедшем здесь в 891 году. Скалы Орест и Пилад перенесут нас в прошлое и напомнят о древнегреческой мифологии. Под историю 📖 об Ифигении и Агамемноне на Фиолент мягко лягут лучи закатного солнца и украсят нашу прогулку 👣.

Царский отдых

Мы отдохнем на знаменитом Царском пляже и насладимся живописной панорамой со смотровой площадки мыса Фиолент. Я покажу вам, где находятся «крылатые качели» с видом на море 🌊, облюбованные местными, и расскажу о жизни Севастополя в разные годы: от древнегреческих храмов до дотов на мысе Батарейный.

Организационные детали