Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Что вас ожидает

Балаклава с древности до наших дней

В городе, окутанном утесами и тайнами, вы услышите древние предания, связанные с этими краями, возле мощной генуэзской крепости Чембало узнаете о периоде Средневековья, о присоединении Тавриды к России и появлении знаменитого пограничного греческого батальона. На бывшей Английской набережной поговорим о Крымской войне, когда отсюда отправлялись на штурм севастопольских бастионов английские войска. Я расскажу о годах «холодной войны» и особом секретном объекте, из-за которого еще 20 лет назад немногие гости Крыма слышали название города, ведь он не наносился на публичные карты. А также о демилитаризации Балаклавы после распада СССР и новом этапе ее развития как туристско-рекреационного центра.

Пейзажи, памятники и прогулка 👣 по следам великих

Я отвезу вас на красивые 🤩 смотровые площадки, с которых открываются прекрасные ракурсы на бухту. Проведу по местам Куприна, «поселившего» здесь некоторых героев его произведений. Расскажу о визите Екатерины II и премьер-министра Великобритании в годы Второй мировой войны Уинстона Черчилля, а также о посещавших Балаклаву русских поэтах, художниках, музыкантах, артистах и политиках. Кроме того, вы познакомитесь с историей 📖 многократно перестраивавшегося храма Двенадцати Апостолов, который считают старейшим на полуострове.

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