Анатолий проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Мир животных в парке 🌳 «Тайган»

За пару часов на комфортном автомобиле 🚘 по трассе «Таврида» мы домчимся в Белогорск. В пути я не дам вам заскучать: вы услышите о примечательных событиях из истории 📖 полуострова, его растительном и животном мире. А после у вас будет 3 часа, чтобы прогуляться 👣 по самому крупному сафари-парку Европы: на 30 гектарах «Тайгана» обитает 60 африканских львов, черные леопарды, пумы, ягуары и тигры. А в местном зоопарке вы встретите слонов, жирафов, медведей, верблюдов и сотни видов пернатых. Кроме того, мы заглянем в «контактные зоны», где можно ближе пообщаться с животными, сделать замечательные снимки и даже погладить львят и тигрят.

Кормление диких животных

Если мы стартуем из Севастополя достаточно рано, то успеем застать одно из интереснейших событий для в «Тайгане» — кормление животных. Поверьте, это зрелище впечатляет: рыча, львы неспешно подходят к мясу в четком соответствии с иерархией внутри прайда, а затем в стороне начинают трапезу. Кроме того, вы сможете захватить с собой или купить в парке нарезанные овощи и кусочки мяса, чтобы самостоятельно покормить животных и запечатлеть эти моменты на фото.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я заберу вас от места вашего пребывания в Севастополе и отвезу обратно после экскурсии 🧭. По запросу установлю в машине детское каркасное автокресло.

Рекомендуемое время выезда — 7 утра: так мы успеем посмотреть на кормление животных

Стоимость билетов в парк оплачивается отдельно: взрослый — 1000 руб., детский (от 3 до 10 лет) — 500 руб.

На территории парка есть кафе, где вы сможете пообедать

Дополнительные возможности