Анатолий проводит ещё 1 экскурсию

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Сафари-парк «Тайган»: территория львов

Отправиться из Севастополя в уголок африканской фауны и познакомиться с дикими хищниками

Анатолий
Анатолий – Гид из Севастополя
Даже если вы хорошо знаете Крым, он всегда сможет вас удивить! Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в «Тайган» — крупнейший сафари-парк Европы.

Вы встретитесь с африканскими львами, леопардами и тиграми в естественных, но безопасных условиях, понаблюдаете кормлением хищников.

А в контактных зонах сможете погладить детенышей и угостить животных овощами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 55004 950 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов

Что вас ожидает

Мир животных в парке 🌳 «Тайган»
За пару часов на комфортном автомобиле 🚘 по трассе «Таврида» мы домчимся в Белогорск. В пути я не дам вам заскучать: вы услышите о примечательных событиях из истории 📖 полуострова, его растительном и животном мире. А после у вас будет 3 часа, чтобы прогуляться 👣 по самому крупному сафари-парку Европы: на 30 гектарах «Тайгана» обитает 60 африканских львов, черные леопарды, пумы, ягуары и тигры. А в местном зоопарке вы встретите слонов, жирафов, медведей, верблюдов и сотни видов пернатых. Кроме того, мы заглянем в «контактные зоны», где можно ближе пообщаться с животными, сделать замечательные снимки и даже погладить львят и тигрят.

Кормление диких животных
Если мы стартуем из Севастополя достаточно рано, то успеем застать одно из интереснейших событий для в «Тайгане» — кормление животных. Поверьте, это зрелище впечатляет: рыча, львы неспешно подходят к мясу в четком соответствии с иерархией внутри прайда, а затем в стороне начинают трапезу. Кроме того, вы сможете захватить с собой или купить в парке нарезанные овощи и кусочки мяса, чтобы самостоятельно покормить животных и запечатлеть эти моменты на фото.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас от места вашего пребывания в Севастополе и отвезу обратно после экскурсии 🧭. По запросу установлю в машине детское каркасное автокресло.
  • Рекомендуемое время выезда — 7 утра: так мы успеем посмотреть на кормление животных
  • Стоимость билетов в парк оплачивается отдельно: взрослый — 1000 руб., детский (от 3 до 10 лет) — 500 руб.
  • На территории парка есть кафе, где вы сможете пообедать

Дополнительные возможности

  • За отдельную плату в парке вы можете приобрести корм для животных
  • Фото со львёнком стоит 1000 рублей
  • Экскурсия на 3-местном электромобиле по парку с водителем: 1 час — 2 500 руб., 20 минут — 500 руб. На 5-местном электромобиле: 1 час — 3 500 руб.
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов
Сафари-парк «Тайган»: территория львов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
Приветствую, друзья! Меня зовут Анатолий. Я родился в Севастополе и на протяжении всей жизни не перестаю удивляться его красоте, истории и энергии. С радостью покажу самые живописные места города-героя и его окрестностей и расскажу о них нескучные факты.
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