7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Сапун-гора и другие места военной истории

Путешествие начнется со знаковой достопримечательности 🏛️ Севастополя — Сапун-горы, где вы осмотрите главный мемориал и посетите места, куда обычно не водят туристов. Я расскажу не только известные сведения о штурме горы ⛰️, но и то, что не рассказывают на экскурсиях. А по дороге в Инкерман, покажу множество интересных локаций, связанных с военными (и не только) событиями в жизни Севастополя. В частности, поговорим о трагичной истории 📖 штолен Инкерманского завода шампанских вин.

Крепости и монастыри Инкермана

Осматривая крепость Каламита, вы узнаете о создании стратегического фортификационного сооружения, битвах за его обладание, временах, когда цитадель принадлежала княжеству Феодоро и Османской империи и периоде упадка. А на территории Свято-Климентовского мужского монастыря я расскажу об основных вехах истории обители и отдельно остановлюсь на общепринятом факте о святом Клименте, в честь которого и назвали монастырь — обсудим, а был ли он на самом деле в Крыму?

Кроме того, вы откроете великолепные виды с горного плато на начало большой севастопольской бухты, озеро, возникшее на месте карьера и отроги плато Уч-Баш. И, при желании, заедете на Инкерманский завод, где я порекомендую одно из самых лучших, на мой взгляд, вин в Крыму.

Организационные детали

Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви — мы будем гулять 👣 по пересеченной местности.