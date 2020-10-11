7 отзывов оставили туристы

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Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества

Посетить памятные и живописные места Севастополя и услышать объективные факты о знаковых событиях

5
7 отзывов
Виталий
Виталий – Гид из Севастополя
На легендарной Сапун-горе и в других секретных локациях, ставших свидетелями беспощадных схваток, вы узнаете о штурме возвышенности и малоизвестных эпизодах военной истории 📖 Севастополя.

Проследите судьбу крепости Каламита и задумаетесь о достоверности преданий о святом Клименте.

А также откроете впечатляющие панорамы и заедете за лучшим крымским вином 🍷.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества

Что вас ожидает

Сапун-гора и другие места военной истории
Путешествие начнется со знаковой достопримечательности 🏛️ Севастополя — Сапун-горы, где вы осмотрите главный мемориал и посетите места, куда обычно не водят туристов. Я расскажу не только известные сведения о штурме горы ⛰️, но и то, что не рассказывают на экскурсиях. А по дороге в Инкерман, покажу множество интересных локаций, связанных с военными (и не только) событиями в жизни Севастополя. В частности, поговорим о трагичной истории 📖 штолен Инкерманского завода шампанских вин.

Крепости и монастыри Инкермана
Осматривая крепость Каламита, вы узнаете о создании стратегического фортификационного сооружения, битвах за его обладание, временах, когда цитадель принадлежала княжеству Феодоро и Османской империи и периоде упадка. А на территории Свято-Климентовского мужского монастыря я расскажу об основных вехах истории обители и отдельно остановлюсь на общепринятом факте о святом Клименте, в честь которого и назвали монастырь — обсудим, а был ли он на самом деле в Крыму?

Кроме того, вы откроете великолепные виды с горного плато на начало большой севастопольской бухты, озеро, возникшее на месте карьера и отроги плато Уч-Баш. И, при желании, заедете на Инкерманский завод, где я порекомендую одно из самых лучших, на мой взгляд, вин в Крыму.

Организационные детали

Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви — мы будем гулять 👣 по пересеченной местности.

Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества
Сапун-гора и Инкерман: история без мифотворчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Меня зовут Виталий, я лицензированный гид и собственник плантации миндаля. А также консультант и участник цикла фильмов об экстремальном туризме в Крыму и радиопрограмм об истории нашего региона. Расскажу вам о важном без штампов, интересно и достоверно!
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7 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Отличная экскурсия! Интересно было и взрослым, и ребёнку 11 лет. Виталий очень интересно рассказывал, ответил на все вопросы. Было ощущение приятной прогулки со старым знакомым, отлично знающим и любящим Крым) Всем рекомендуем!
9 октября 2020
Это наша вторая экскурсия с Виталием. Очень понравился опять таки ненавязчивый, нестандартный подход. Не только факты, но и более живые истории, связанные с людьми. Общенее, умение ответить на вопросы, без спешки, все с чувством и остановкой. Чувствуется, что Виталий увлеченный человек, свою любовь к Крыму, истории, событиям с удовольствием передает нам) делаем ему удачного дальнейшего развития и исполнения всех его долго идущих планов!
5 октября 2020
Огромное спасибо Виталию за прекрасную и увлекательную экскурсию. Очень эрудированный, с харизмой, любящий своё дело, рассказывая о событиях буквально оказываешься вовлечённым в те времена, о которых идёт речь. Экскурсия и общение превзошла все ожидания. Влюбились в Крым ещё больше. Безусловно, рекомендуем и благодарны за потрясающую экскурсию!!!
12 сентября 2020
Очень нестандартный подход к экскурсии в хорошем смысле этого слова. Много интересного материала и маршрутов. С гидом было очень легко и просто! Спасибо!
28 августа 2020
Экскурсия организована на высшем уровне: подача материала, маршрут, учёт пожеланий экскурсанта. Виталий открывает Крым с другой стороны: помимо общеизвестных фактов раскрывает детали, которые позволяют прочувствовать весь рассказ, переносят в те времена. Его не нужно записывать, чтобы запомнить. Всё вопросы получили ответы. Виталий знает о Крыме всё. Но он не обрушивает эту информацию на тебя лавиной: даёт ровно столько, сколько ты готов воспринять и чуть-чуть больше. После экскурсии остаётся чувство наполненности, силы и желание посетить новые места.
Юлия
12 августа 2020
Виталий гид от бога! Увлеченно и доступно все рассказал для нашей разновозрастной семьи. Видно что "живет" в этой теме, никакой "воды" одни исторический факты про Великую Отечественную войну. Показывал мало кому известные места боевой славы, много рассказывал просто про город Севастополь. Нашел подход даже к нашей малышке. Отработал с нами даже больше установленного времени, отличный гид и просто очень хороший парень! Рекомендую!
11 августа 2020
Спасибо огромное за экскурсию! Не было ни одного вопроса, который остался без ответа Виталия. Эрудированный, живой, влюбленный в Крым, человек! В рассказе опирается на первоисточники, и это круто!

Виталий проводит ещё 3 экскурсии

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