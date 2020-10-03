5 отзывов оставили туристы

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Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!

Побывать в живописных уголках горного Крыма, устроить пикник и попасть на сверхсекретный объект

5
5 отзывов
Олег
Олег – представитель из Севастополя
Наш Байдарский трекинг — идеальный вариант для семейного похода! На этом маршруте не будет слишком крутых подъемов или головокружительных спусков, зато красотой он ничуть не уступает более сложным походам.

Вы очаруетесь панорамами Изумрудного каньона, отыщете секретную пещеру, устроите привал на горной поляне и спуститесь в лабиринты времен холодной войны.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • Подземная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 650 ₽ за человека

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Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!

Что вас ожидает

Вдохновляющие виды Крымских гор
Начало нашего маршрута пройдет по живописной Байдарской долине, окруженной горами. Вы полюбуетесь лазурным Чернореченским водохранилищем, которое питает водой Севастополь. С высоты мыса-обрыва Биюк-Кармызы увидите захватывающие панорамы Изумрудного каньона. А еще исследуете развалины средневековой крепости Сарджик-Исар, откроете её историю 📖 и услышите гул воды реки Чёрная, летящей по порогам и водопадам.

Походный обед и путь к пещере
На солнечной поляне мы остановимся, чтобы устроить привал на фоне горных склонов. Проводник приготовит сытный туристический обед на углях, а вы, подкрепившись, прогуляетесь 👣 до пещеры Юсуф-Коба, которую археологи обнаружили сравнительно недавно и где тысячелетия назад жили неандертальцы.

Совершенно секретно
Следом вас ждет еще одно приключение: спуск в сердце грандиозного подземного «Объекта № 221 — Алсу». Во времена холодной войны здесь строился запасной Командный Пункт Черноморского Флота, который должен был выдерживать попадание ядерного заряда. С фонарями мы пройдем под землей по ярусам и тоннелям бывшего сверхсекретного объекта, которые пронизывают недра горы ⛰️ «Мишень».

Кому подойдет экскурсия

Маршрут оптимален для путешественников любого возраста и уровня подготовки, а также отлично подойдет для семей с детьми.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительно оплачивается проезд от точки сбора группы до начала пешего маршрута и обратно — около 120 рублей
  • Не стоит брать с собой еду, мы приготовим для вас сытный и вкусный туристический обед. Он включен в стоимость экскурсии 🧭.

Что взять с собой

  • Одежду по погоде, головной убор, удобную обувь. Возьмите кофту или курточку — внутри Объекта около 12 градусов круглый год.
  • Обязательно положите в рюкзак 1, 5 — 2 литра обычной питьевой воды на человека. Это очень важно!
Начало и место завершения
🚩 в Севастополе, 5 км Балаклавского шоссе
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
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5 отзывов оставили туристы

3 октября 2020
Мне очень понравилось все:и энергичный гид, и маршрут, и всякие секретные объекты!Ленко прошли 15 км, Стас организовал замечательный обед!Было весело и интересно! Всем рекомендую!
26 августа 2020
Мы были на экскурсии с гидом Станиславом. Нам все понравилось: великолепный маршрут внимание к каждому участнику, очень вкусное питание. Станислав был прекрасно подготовлен на непредвиденные случаи. Каждый участник нашей экскурсии остался очень доволен. Будем рекомендовать знакомым и друзьям.
15 августа 2020
Прекрасный поход, на который я едва решилась, потому как у меня подобное приключение впервые. С самого начала настроена была на трудности и на продолжении всего дня была в их ожидании, я ещё та трусиха и слабак)). Было очень интересно, поднялись на гору, где открылся потрясающий вид на байдарскую долину, мы естественно пофотографировались. Недалеко от этой смотровой площадки находятся руины древней крепости и городища, где можно найти осколки разной утвари. Отправившись дальше, через некоторое время устроили причал с обедом. Гид Станислав накормил всех вкуснейший гречневой кашей. Передохнув, наша, уже дружная, компания выдвинулась к пещере эпохи неолита под названием Юсуф-коба. Наши дети принялись исследовать пещеру в надежде найти следы пребывания древних поселений... увы, но всё же пещера очень красива и загадочна. Далее нас ждало супер приключение - посещение секретного бункера, коим являлся запасной командный пункт черноморского флота, бункер был построен в доперестроечные времена, но так и не введен в эксплуатацию. Бункер находится глубоко в скале и имеет множество поворотов и опасных мест. Но у нас была замечательная компания и все помогали друг другу. Также в бункере можно сделать много интересных и красивых фотографий. Спускаясь, мы объели чуть ли не все фруктовые деревья. По дороге Станислав рассказывал множество интересных фактов о местах, где мы проходили. С удовольствием еще раз повторили бы это путешествие.
Ирина
24 июля 2020
Спасибо Стасу за отличный маршрут и сопровождение. Вполне комфортная прогулка получилась. Виды гор потрясающие.
15 июля 2020
Мы ходили вместе с ребёнком 11 лет. Сын типичный городской житель, вся физическая нагрузка-путь от компьютера до холодильника, все интересы-виртуальный мир. В группе мы оказались одни с инструктором Дмитрием. Маршрут не очень сложный, но сын вначале еле тащился и ныл. Я не знаю каким чудесным образом Дмитрий превратил ( заинтересовал) моего ребёнка! Но ближе к середине маршрута сын бежал впереди, без умолку болтал и отказывался от помощи. Спасибо, Дима! Это просто волшебство! От себя могу добавить, что Дмитрий очень хорошо и интересно рассказывает. Маршрут интересен, а места очень красивые

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