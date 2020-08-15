9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Фиолент живописный

Этот мыс, как мощный великан, вонзился острогами в море. Конечно, в первую очередь это место пленит вас своей красотой. Вы увидите, как волны ударяются о причудливые склоны, полюбуетесь гротом Дианы с разных ракурсов, знаменитой горой-крокодилом и видами на побережье с мыса Виноградный. Рядом посмотрите на райскую бухту Александры — к ней сбегает крутая тропинка.

Фиолент духовный

Помимо пейзажей Фиолент — важная крымская святыня. Над бухтой, сегодня названной Яшмовым пляжем, вы посетите Свято-Георгиевский монастырь, узнаете о связанном с ним предании и проникнетесь атмосферой места, где перед глазами такое сильное море, где столько людей просили бога о помощи.

Фиолент винный

Земля мыса — древнейший район виноделия на полуострове. Вы представите огромные плантации и вспомните греческий город Херсонес Таврический, найдете остатки частных усадеб, где тоже выращивали виноград. Спуститесь в балку Бермана, где я покажу вам целый древний винодельческий завод, руины оборонительной башни и подземные помещения. Именно эти места помогут перенестись в Крым эпохи Античности.

Фиолент героический

Еще до революции территорию от Фиолента до Казачьей бухты тщательно исследовали военные. Здесь создали цепь батарей и укреплений, а сегодня расположено много воинских частей. Все мысы Фиолента и купола храма Св. Георгия предстанут перед вами с высоты 200 метров у 20-ой береговой батареи, а я расскажу о ее роли. Кроме того, среди зеленых сосен остановки Автобат вы увидите памятник «Освободителям Крыма» и узнаете о великом подвиге защитников города-героя Севастополя.