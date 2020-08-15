9 отзывов оставили туристы

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Секреты и красота мыса Фиолент

Насыщенная экскурсия по загадочному и разнообразному побережью

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на 5 км Балаклавского шоссе около торгового центра Sea Mall
  • Заказать экскурсию

3200 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
5
Анна
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
Анна – Гид в Севастополе
Тем, кого манят и пейзажи, и история 📖 Крыма, я с радостью открою мыс Фиолент.

От ворот грота Дианы до следов античного поселения, от золотого купола Георгиевского монастыря на скале до батарей, помнящих великие подвиги: вы исследуете весь Фиолент.

И каждый ваш шаг дополнят морские панорамы с открыток!
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент

Что вас ожидает

Фиолент живописный
Этот мыс, как мощный великан, вонзился острогами в море. Конечно, в первую очередь это место пленит вас своей красотой. Вы увидите, как волны ударяются о причудливые склоны, полюбуетесь гротом Дианы с разных ракурсов, знаменитой горой-крокодилом и видами на побережье с мыса Виноградный. Рядом посмотрите на райскую бухту Александры — к ней сбегает крутая тропинка.

Фиолент духовный
Помимо пейзажей Фиолент — важная крымская святыня. Над бухтой, сегодня названной Яшмовым пляжем, вы посетите Свято-Георгиевский монастырь, узнаете о связанном с ним предании и проникнетесь атмосферой места, где перед глазами такое сильное море, где столько людей просили бога о помощи.

Фиолент винный
Земля мыса — древнейший район виноделия на полуострове. Вы представите огромные плантации и вспомните греческий город Херсонес Таврический, найдете остатки частных усадеб, где тоже выращивали виноград. Спуститесь в балку Бермана, где я покажу вам целый древний винодельческий завод, руины оборонительной башни и подземные помещения. Именно эти места помогут перенестись в Крым эпохи Античности.

Фиолент героический
Еще до революции территорию от Фиолента до Казачьей бухты тщательно исследовали военные. Здесь создали цепь батарей и укреплений, а сегодня расположено много воинских частей. Все мысы Фиолента и купола храма Св. Георгия предстанут перед вами с высоты 200 метров у 20-ой береговой батареи, а я расскажу о ее роли. Кроме того, среди зеленых сосен остановки Автобат вы увидите памятник «Освободителям Крыма» и узнаете о великом подвиге защитников города-героя Севастополя.

Организационные детали

  • Пройти весь Фиолент пешком не получится, поэтому это авто-пешеходная экскурсия.
  • Обратите внимание: стоимость указана за экскурсию на вашем автомобиле. Можно провести на нашем микроавтобусе (до 8 человек; с микрофоном и кондиционером) с доплатой водителю (по договоренности от 3500 руб.).
  • Надевайте удобную обувь, возьмите с собой бутылочку воды и головной убор. Также имейте в виду, что в программе посещение святыни.
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент
Секреты и красота мыса Фиолент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на 5 км Балаклавского шоссе около торгового центра Sea Mall.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины.
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9 отзывов оставили туристы

15 августа 2020
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, вернее, маленькое путешествие в прошлое и настоящее Фиолента. Интересная информация сочеталась с волшебными видами. Анна интеллигентный, хорошо владеющий информацией, любящий свой край гид. Общение с Анной было комфортным и больше похожим на встречу давно знакомых людей. Огромное спасибо, Анна, за раскрытые Вами секреты, историю и красоты Фиолента! Рекомендуем всем!
Юлия
12 августа 2020
Очень интересная экскурсия, такие виды мыса Фиолент, такая мощь природы захватывающая дух. У нас была индивидуальная экскурсия с трансфером, гид Анна очень интересно рассказала нам историю этого места, был подросток 15 лет и малыш 3 лет. Хоть местность и гористая не устали, все было не торопясь везде останавливались и фотографировались.
3 августа 2020
Экскурсия на мыс Фиолент была уже второй после Севастополя в компании Анны, поэтому мы уже заранее были уверены, что она окажется очень интересной. И не ошиблись. Все знают, что мыс Фиолент - это место, уникальное по своей природной красоте. И это действительно так. Виды, открывающиеся с берегов мыса, захватывают дух. Однако Анна показала еще несколько достопримечательностей, находящихся поблизости. Вам когда-нибудь доводилось слышать об усадьбе Гриневича? Нам - никогда. А между тем, это остатки древнегреческого винодельческого комплекса, расположенного в балке Бермана. Стоит только включить фантазию, слушая рассказ Анны, и вы уже в древнем поселении. Замечательный памятник истории, к сожалению, малоизвестный и не очень хорошо охраняемый. Также в ходе экскурсии мы посетили Свято-Георгиевский монастырь, где в 1820 году побывал Пушкин, взглянули сверху на Яшмовый пляж и скалу Святого Явления. Впечатления незабываемые, рассказы гида интереснейшие. Очень рекомендуем посетить Фиолент вместе с Анной!
25 июля 2020
Спасибо Анне за экскурсию по Фиоленту!Провели время познавательно, сделали много красивых фото. Видна любовь экскурсавода к своему краю и неподдельный интерес.
Татьяна
7 марта 2020
Анна ненавязчивый гид, информация легко подаётся, без сухих дат, было интересно и взрослым и детям (5 и 6 лет ), по нашему желанию была скорректирована программа и места посещения, что очень порадовало ) спасибо Вам огромное! Очень рады знакомству с Вами) обязательно ещё встретимся)
6 января 2020
Прекрасный гид, ориентированный на вопросы и интересы клиента. Рекомендуем!
Наталия
6 октября 2019
В конце сентября мы побывали на экскурсии ««Секреты и красота мыса Фиолент». Гид Анна не только профессионал с большой буквы, но и замечательный, душевный человек. На все возникающие вопросы до экскурсии отвечала очень быстро и по-существу. Она учла наши пожелания, скорректировав маршрут таким образом, чтобы как можно меньше было пешеходных трасс, и была бы возможность подъехать к тем или иным объектам поближе, т. к. в нашей группе были пожилые люди. Анна очень эрудированный человек, глубоко знающий и любящий историю своего края. У нее замечательная подача материала, и мы не просто любовались необыкновенными красотами, но и смотрели на них сквозь призму времен, окутанных героическими, трагическими, мифологическими сказаниями и событиями. Во всех ее рассказах сквозила такая любовь и теплота к родному краю, что мы заряжались этой позитивной энергией, восторгаясь и влюбляясь в эти места. Я пишу свой отзыв от имени нашей небольшой группы из 4-х человек, и все мы, как один, даже по прошествии времени ощущаем, что наша экскурсия по Севастопольской земле, в район мыса Фиолент, остается самым ярким впечатлением из нашего путешествия по Крыму.
8 августа 2019
Замечательная экскурсия. Анна оч любит свой край. живет на фиоленте и знает много необычного о нем. Виды потрясающие. Рассказчик Анна изумительный и у нее прекрасная добрая, энергетика, что важно для такого формата экскурсий. Все супер. Рекомендовать всем можно. Спасибоооооо
Дарья
25 июля 2019
Здравствуйте! Очень хочется поделится своими впечатлениями! Были на экскурсии вчетвером- я и трое моих разновозрастных детей. Экскурсия очень богата и насыщенна! Невероятными пейзажами, рассказами об исторических событиях, а главное- своим духовным наполнением! Наш гид- Анна очень живо и с огромным воодушевлением рассказывала об истории мыса Фиолент. За несколько часов мы смогли узнать и почувствовать столько, сколько не узнаешь и за несколько лет)). Мы в буквальном смысле "прикоснулись" к истории этой земли- драматической, героической, духовной и просто человеческой истории... Спасибо огромное Анне- глубокому и доброму человеку! Она помогает людям полюбить Крым всей душой)). Безусловно, всем порекомендую эту экскурсию! С уважением, Дарья Волкова.

Анна проводит ещё 2 экскурсии

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