Антон проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Сердце Севастополя

Мы начнем с прогулки по центру города. Вы увидите площадь Нахимова, Приморский бульвар и живописную набережную. Узнаете, в честь какого графа назвали главную пристань Севастополя, кто убедил американцев в годы войны открыть второй фронт в Европе и почему нельзя делать ошибку в названии памятника «Затопленным кораблям».

Владимирский собор, мыс Хрустальный и Херсонесский заповедник

Вы увидите усыпальницу русских адмиралов — Владимирский собор — и насладитесь потрясающими видами со смотровой площадки на мысе Хрустальный. А в историко-археологическом заповеднике «Херсонес Таврический» рассмотрите стены и кварталы древнего города, руины христианских храмов и античного театра. Услышите историю 📖 Туманного колокола и отыщете место крещения князя Владимира Красное Солнышко.

Сапун-гора и Малахов курган

После перерыва на обед мы побываем в музее-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» и съездим к мемориальному комплексу на Сапун-горе. Финальным аккордом путешествия станет прогулка 👣 по Малахову кургану. Это овеянное воинской славой место расскажет о подвигах защитников города в Первую и Вторую обороны и подарит волшебный вид на Севастополь, приправленный яркими закатными красками.

Организационные детали