Антон проводит ещё 4 экскурсии

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Севастополь по максимуму

Большая обзорная экскурсия по городу и окрестностям в компании профессионального гида

Антон
Антон – Гид из Севастополя
Севастополь — удивительное место, где на каждом шагу вас поджидает история 📖.

За один день вы увидите все его главные достопримечательности 🏛️, услышите о прошлом и настоящем города.

Подниметесь на лучшие панорамные площадки, раскроете местные тайны и узнаете, чем живет Севастополь сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 900 ₽ за экскурсию

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Севастополь по максимуму
Севастополь по максимуму

Что вас ожидает

Сердце Севастополя
Мы начнем с прогулки по центру города. Вы увидите площадь Нахимова, Приморский бульвар и живописную набережную. Узнаете, в честь какого графа назвали главную пристань Севастополя, кто убедил американцев в годы войны открыть второй фронт в Европе и почему нельзя делать ошибку в названии памятника «Затопленным кораблям».

Владимирский собор, мыс Хрустальный и Херсонесский заповедник
Вы увидите усыпальницу русских адмиралов — Владимирский собор — и насладитесь потрясающими видами со смотровой площадки на мысе Хрустальный. А в историко-археологическом заповеднике «Херсонес Таврический» рассмотрите стены и кварталы древнего города, руины христианских храмов и античного театра. Услышите историю 📖 Туманного колокола и отыщете место крещения князя Владимира Красное Солнышко.

Сапун-гора и Малахов курган
После перерыва на обед мы побываем в музее-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» и съездим к мемориальному комплексу на Сапун-горе. Финальным аккордом путешествия станет прогулка 👣 по Малахову кургану. Это овеянное воинской славой место расскажет о подвигах защитников города в Первую и Вторую обороны и подарит волшебный вид на Севастополь, приправленный яркими закатными красками.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Панорама — 400 р. взрослые, 250 р. студенты, 150 р. дети; Херсонесский заповедник — 200 р. взрослые, 100 р. студенты, дети бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
Начало и место завершения
🚩 на площади Нахимова
Севастополь по максимуму
Севастополь по максимуму
Севастополь по максимуму
Севастополь по максимуму
Севастополь по максимуму
Севастополь по максимуму
Севастополь по максимуму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Всем привет! Меня зовут Антон, я профессиональный экскурсовод и писатель. Обожаю родной Севастополь и готов без устали рассказывать об истории города и его жителях. Приглашаю на прогулку по севастопольским улочкам, дворам и лестницам. Я помогу вам открыть город с новой стороны и влюбиться в него до глубины души!
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Антон проводит ещё 4 экскурсии

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