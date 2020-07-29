1 отзыв оставили туристы

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Севастополь в лицах

Раскрыть город через истории связанных с ним гениальных личностей

5
1 отзыв
Марина
Марина – Гид из Севастополя
Севастополь испокон веков любила творческая богема, интеллектуалы и политики.

Гуляя по историческому сердцу города, вы увидите дом семьи Ахматовой и дачу Паустовского, заглянете в тайные дворики и узнаете, какой сборник издал в местной типографии Гумилев.

Я не только расскажу истории 📖 о знаменитых людях, но и помогу вам прочувствовать неповторимый севастопольский колорит!
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 27452 471 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Севастополь в лицах
Севастополь в лицах

Что вас ожидает

Воспоминания о былом
«Каждое лето я проводила в Севастополе», — писала в своих рукописях Анна Ахматова. Гуляя по историческому центру, вы отыщете дом ее семьи и узнаете, что связывало поэтессу с нашим городом. А на площади Нахимова и Графской пристани услышите хроники эвакуации армии Врангеля и историю 📖 отъезда в эмиграцию Набокова, Аверченко и Аллы Наимовой, впоследствии ставшей звездой в Голливуде.

Тайные уголки Севастополя
Не забудем мы и о советском периоде. Я расскажу, зачем в Севастополь приезжали Цветаева и Волошин и где находился любимый ресторан богемы того времени. Кроме того, вы увидите чудом уцелевшую дачу Паустовского, вспомните о Максиме Горьком и Аркадии Гайдаре и заглянете в старые дворики. А также погуляете по уютным мощеным переулкам, пережившим две войны.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади Суворова
Севастополь в лицах
Севастополь в лицах
Севастополь в лицах
Севастополь в лицах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Несколько поколений моей семьи родились и прожили всю жизнь в Севастополе, становясь прямыми свидетелями важных исторических событий. Я фанатично люблю родной город и Крым, поэтому и стала профессиональным гидом где-то 30 лет назад. На экскурсиях я не только рассказываю историю города, но и показываю Севастополь моей семьи и делюсь малоизвестными фактами.
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1 отзыв оставили туристы

29 июля 2020
Марина!!! Спасибо Вам за сказочные и невероятно интересные часы нашей прогулки! Могу сказать одно: "хочу ещё!"😊

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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