13 отзывов оставили туристы

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Севастопольский альбом: визитные карточки города

Посетить знаковые места, насладиться лучшими панорамами и узнать больше об истории города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — на остановке «Площадь Нахимова», около входа на Приморский бульвар
  • Заказать экскурсию

3000 за экскурсию

У этой экскурсии13 отзывов
5
Анна
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
Анна – Гид в Севастополе
Яркий, неприступный, уверенный в себе город 🏙️ на берегу Черного моря 🌊.

Разве мог он жить простой, тихой жизнью? Конечно, нет.

Я расскажу, как Севастополь строили из белоснежного камня, как он возрождался из праха после войны, и покажу все главные достопримечательности 🏛️.
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города

Что вас ожидает

В белом камне выложенный подвиг
Мы встретимся на Приморском бульваре — любимом месте отдыха горожан. Фонтан, зелень, цветы! Прогуливаясь вдоль Графской пристани, мимо мостика влюбленных и памятника Затопленным кораблям, вы погрузитесь в историю Севастополя. Пока вы будете делать фото на фоне знаменитой Большой Севастопольской бухты, я расскажу, почему здесь установлены солнечные часы и чье это изобретение.

На взгорье, над синей волною
Завершив променад, отправимся на городской холм, открывающий великолепный вид на город и бухту. Поднявшись же чуть выше, окажемся у важнейшей святыни города — Адмиралтейского Владимирского собора. Мы вспомним историю крещения Руси и строительства этого и еще одного Владимирского храма в Херсонесе. Вы узнаете о знаменитых адмиралах — Лазареве, Корнилове, Истомине и Нахимове — и, конечно, сделаете снимок на фоне одного из главных символов не только Севастополя, но и России.

На рубежах державы: история русского флота
Стоя возле Вечного огня, мы поговорим о жизни города в период Великой Отечественной войны, а после пройдем через колонны пристани, как через временной барьер, и окажемся около чистого буйного моря. Корабли, катера, иногда подводные лодки и парусник «Херсонес» — отсюда город-герой раскрывается с новой стороны! В заключение мы заглянем в сквер Центрального спортивного клуба армии, и вы узнаете о временах, когда он звался Екатерининским.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предвидится.

Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города
Севастопольский альбом: визитные карточки города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — на остановке «Площадь Нахимова», около входа на Приморский бульвар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины.
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13 отзывов оставили туристы

11 сентября 2020
Гид Анна профессиональна. Хорошо поставлена речь. Достаточно знаний о городе и истории. Не нудно, позитивно. Патриотически предвзята, но общее впечатление это не портит.
9 сентября 2020
Большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Все прошло прекрасно! Узнали много интересных подробностей о которых не пишут в путеводителях. Очень приятно было познакомиться с хорошим человеком, любящим и знающим свой город.
2 сентября 2020
Сегодня провели незабываемые 3 часа в обществе Анны. Редко встречаются экскурсоводы, настолько увлечённые своим городом, его историей и людьми. Время пролетело практически незаметно, настолько интересной была подача материала. Анна большой патриот своего города, отличный рассказчик и просто приятный человек. Спасибо вам огромное!
2 сентября 2020
Анна - увлечённый своей профессией гид, с ней было интересно знакомиться с городом. Рекомендую.
30 августа 2020
Анна провела для нас экскурсию 30 августа 2020 года, которой мы остались очень довольны. Пройдя за три часа всего 1, 5 километра мы познакомились с краткой историей множества памятников, зданий и памятных табличек, сосредоточенных в центре города. Выражаем свою благодарность Анне за проведённое время!
23 августа 2020
Гид по Севастополю - Анна - у нас была просто великолепная! Хорошо знающая и любящая свой город, широко эрудированная, увлеченная (а это много значит) и внимательная к своим экскурсантам. Не смотря на то, что в свое время мы были в Крыму и в Севастополе в частности не единожды, оказалось что Севастопль не знали совсем. Благодаря Анне увидели Севастопль в самом выигрышном свете и влюбились в него! Так что спасибо Анне за полученную радость от встречи с прекрасным городом-героем Севастополем.
15 августа 2020
Замечательно проверил время))) огромное спасибо нашему гиду: все доступно, в красках, три с лишним часа пролетели незаметно. На память осталось много фотографий и интересных фактов. Надеюсь в будущем вернёмся и узнаем ещё много нового от Анны))) ещё раз спасибо за прекрасно проведённое время👌
8 августа 2020
Спасибо Анне за экскурсию! Нам очень понравилось. Анна учла, что с нами были маленькие дети и маршрут был построен максимально комфортно.
3 августа 2020
В Севастополе мы оказались впервые и очень рады, что именно Анна познакомила нас с основными достопримечательностями этого замечательного города. Время пролетело совершенно незаметно. Несмотря на довольно жаркую погоду экскурсия была совершенно не утомительной, поскольку во-первых, мы забыв обо всём слушали гида, а во вторых, маршрут очень грамотно построен таким образом, чтобы экскурсанты по большей части находились в тени. Анна делилась с нами подробностями истории Севастополя, обращала внимание на детали, на которые мы никогда не обратили бы внимание, если бы путешествовали самостоятельно. Весь рассказ был проникнут любовью к родному городу, гордостью за его героических жителей. Отдельно хочется выразить признательность Анне за маленькие "зарисовки" из области ботаники - мы открыли для себя много интересных растений, например, научились отличать кипарисы. Благодарим Анну за замечательную экскурсию!
17 июля 2020
Мы с семьёй посетили экскурсию 16 июля 2020 года. Анна - прекрасный экскурсовод, с любовью рассказывает о героическом прошлом Севастополя, три часа пролетели незаметно. Благодарим экскурсовода и рекомендуем посетить данную экскурсию.
Ещё 3 отзыва

Анна проводит ещё 2 экскурсии

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