Нина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка на катере и военные тайны

Мы встретимся в самом сердце Севастополя и поплывем на катере в его северную часть, наслаждаясь в пути живописными видами и боевыми кораблями Черноморского флота. Выйдя на берег, вы осмотрите Свято-Никольский храм и Братское кладбище защитников города во время Крымской войны. А я раскрою, почему храм построен в виде пирамиды и что случилось с итальянским линкором «Giulio Cesare» в 1955 году.

Севастополь с высоты и уютная винодельня

Северная часть Севастополя — одна из самых исторически насыщенных. Вы посетите 30-ю бронебашенную батарею, услышите о ее командирах, создании и службе и рассмотрите архивные фото. Далее заглянете на винодельню Усадьба Перовских, расположенную на территории бывшего военного городка. Завершающим аккордом путешествия станет памятник Гвардия с шикарным видом на центр Севастополя.

Организационные детали