1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Мангуп-Кале: осколок Византии

Во время пешего маршрута мы поднимемся на высоту 584 метра и преодолеем 6 км горных троп. Подъём и спуск пройдут по ущельям, поэтому даже в солнечную погоду идти будет комфортно.

Добравшись до плато, мы начнём исследовать сохранившиеся постройки, от которых так и веет духом Средневековья. Вы осмотрите древние оборонительные стены и башни, рукотворные пещеры, высеченные в скалах, первобытные тюрьмы и казематы, церкви и главную достопримечательность 🏛️ Мангуп-Кале — средневековую цитадель. Кроме того, я покажу вам развалины самого крупного храма горного Крыма — Большой мангупской базилики. А ещё мы пройдемся по территории древнего кладбища — Караимского некрополя, где изучим надгробия с высеченными на древнем иврите эпитафиями.

Путевые заметки и глубокое погружение в историю 📖

По пути из Севастополя я познакомлю вас с жизнью края: расскажу о южном береге Крыма, об известных государственных дачах, примечательных посёлках. Вы узнаете, какие животные здесь обитают и что за интересные растения можно отыскать, прогуливаясь по местности. Уже на маршруте мы поговорим непосредственно о Крымском Средневековье и о том, какое значение имел Мангуп-Кале для горной части Крыма. Мои исторические заметки будут подкреплять не изменившиеся с тех пор ландшафт и виды на внутреннюю гряду Крымских гор ⛰️, а также, конечно, фрагменты построек — наследие византийской эпохи.

Организационные детали

• От Севастополя и обратно добираемся на моём легковом автомобиле 🚘 (входит в стоимость)

• Если вы не готовы идти по горным ⛰️ тропам до Мангуп-Кале, мы можем добраться от подножия на местном джипе (~1000 руб. )

• Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в древний город 🏙️ (100 рублей), обед (по желанию)