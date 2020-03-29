2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Пейзажи, реликвии и легенды крымского города

По пути в Инкерман у вас будет небольшая остановка у монумента Первому бастиону, который стоит в небольшом уютном сквере. Отсюда открывается невероятная панорама Севастополя: бухта длиною около 8 километров делит город 🏙️ на две стороны — Северную и Южную, непременно захватите фотоаппарат!

И дальше едем прямо в точку назначения. Чтобы вы получили объемное впечатление от знакомства с городом, я подготовила для вас насыщенный план. Итак, в Инкермане вы:

• Погуляете по штольням — это каменоломни с печальной и вместе с тем любопытной историей 📖. Вы узнаете о ней и о том, какие города мировой известности возводились из местных камней.

• Полюбуетесь синевой озера св. Климента и подивитесь легендам, которое оно собрало вокруг себя за долгое время.

• Осмотрите фрагменты средневекового замка-крепости — Девичьей башни.

• Заглянете в Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь — один из древнейших на территории постсоветского пространства.

• Побываете в старинном селении на горе, знаменитом своими пещерами: здесь с 15 века сохранились укрепление, фрагменты оборонительной стены и башни.

Также, если захотите, мы заедем на Инкерманский завод марочных вин. Здесь вас познакомят с процессом производства напитка, а также предложат его продегустировать.

Организационные детали