Ilya проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Усадьба в Хомутовой балке

Путешествие начнется с живописного места, где вдали от городской суеты расположилась усадьба бывшего градоначальника Севастополя начала 20 века. Здесь вы погрузитесь в атмосферу французского парка, а я расскажу, как создавалось красивое 🤩 дворянское имение, какие тайны оно скрывает и как сложилась судьба его владельца.

Античная Массандра

Так назвали усадьбу греческого винодела, куда вы отправитесь в следующей части программы. Прогуляетесь 👣 по древнему винзаводу, где сохранился огромный тарапан (давильня для винограда), вероятно, крупнейший в Крыму. Я покажу винные подвалы, миниатюрные давильни для выдавливания масла из виноградных косточек и мощные виноградные прессы. Расскажу о процессе изготовления вина и использовавшихся для этого технологиях. И проведу в подземелье, где хранились пифосы с вином 🍷. Кстати, само городище — второе по величине поселение после знаменитого Херсонеса!

Дом адмирала Лазарева

В завершение я отвезу вас в загородный дом флотоводца, адмирала Лазарева — к захватывающим дух видам, которые открываются с террас и обрывов на бухты мыса Фиолент. Здесь вы узнаете о выдающемся вкладе адмирала в развитие Севастополя и его знаменитых учениках, которых он воспитал. Также вы послушаете легенду о храме богини Девы, особо почитаемой таврами, населявшими южное побережье Крыма.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на просторном внедорожнике.