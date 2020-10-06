7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Балаклавская набережная

Гуляя по набережной, вы насладитесь видами на бухту и гору Таврос и увидите здание Гранд-Отеля, памятник Куприну и секретный завод по ремонту подводных лодок. Я расскажу о местных поселениях доантичной эпохи, раскрою малоизвестные факты биографии Куприна и поделюсь историей 📖 английского корабля «Принц», затонувшего здесь в ноябре 1854 года. А также поясню, почему Россия, вопреки официальному мнению, не проиграла в Крымской войне.

Старинные дворики и храм 12 Апостолов

Вы заглянете во двор дома, где жил друг Куприна и герой его книги «Листригоны» — греческий рыбак Коля Костанди. Кроме того, я покажу дом Ремезова, где Куприн с женой и дочкой останавливались после переезда из Гранд-Отеля. А также раскрою историю храма 12 Апостолов.

Гора Кастрон и крепость Чембало

По живописной тропе вы подниметесь на вершину горы ⛰️ Кастрон и впечатлитесь видом на акваторию балаклавской бухты и мыс Айя. А еще рассмотрите построенную генуэзцами крепость Чембало. Я расскажу историю их противостояния с православным княжеством Феодоро и войсками Золотой Орды, раскрою подробности жизни населения крепости и поясню, почему прогресс западной цивилизации привел к поражению в борьбе с ордынцами.

Организационные детали

Трансфер из Севастополя в Балаклаву и обратно включен в стоимость.