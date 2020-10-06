7 отзывов оставили туристы

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Удивительная Балаклава

Генуэзская крепость, живописная набережная, старинный храм и захватывающие виды за один день

5
7 отзывов
Виталий
Виталий – Гид из Севастополя
Балаклава — один из самых колоритных уголков Крыма.

Вы заглянете в уютные дворики старинных домов, отыщете секретный завод и погрузитесь в местную историю 📖 от доантичных времен до наших дней.

А еще узнаете, как с Балаклавой связан Куприн, и подниметесь на вершину горы ⛰️ Кастрон!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава

Что вас ожидает

Балаклавская набережная
Гуляя по набережной, вы насладитесь видами на бухту и гору Таврос и увидите здание Гранд-Отеля, памятник Куприну и секретный завод по ремонту подводных лодок. Я расскажу о местных поселениях доантичной эпохи, раскрою малоизвестные факты биографии Куприна и поделюсь историей 📖 английского корабля «Принц», затонувшего здесь в ноябре 1854 года. А также поясню, почему Россия, вопреки официальному мнению, не проиграла в Крымской войне.

Старинные дворики и храм 12 Апостолов
Вы заглянете во двор дома, где жил друг Куприна и герой его книги «Листригоны» — греческий рыбак Коля Костанди. Кроме того, я покажу дом Ремезова, где Куприн с женой и дочкой останавливались после переезда из Гранд-Отеля. А также раскрою историю храма 12 Апостолов.

Гора Кастрон и крепость Чембало
По живописной тропе вы подниметесь на вершину горы ⛰️ Кастрон и впечатлитесь видом на акваторию балаклавской бухты и мыс Айя. А еще рассмотрите построенную генуэзцами крепость Чембало. Я расскажу историю их противостояния с православным княжеством Феодоро и войсками Золотой Орды, раскрою подробности жизни населения крепости и поясню, почему прогресс западной цивилизации привел к поражению в борьбе с ордынцами.

Организационные детали

Трансфер из Севастополя в Балаклаву и обратно включен в стоимость.

Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава
Удивительная Балаклава

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Меня зовут Виталий, я лицензированный гид и собственник плантации миндаля. А также консультант и участник цикла фильмов об экстремальном туризме в Крыму и радиопрограмм об истории нашего региона. Расскажу вам о важном без штампов, интересно и достоверно!
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7 отзывов оставили туристы

6 октября 2020
Сегодня с семьёй посетили Балаклаву под чутким руководством Виталия. Что же сказать-прекрасно! Прекрасно место, прекрасна история, прекрасная подача увлечённым, позитивным, активным и просто приятным Виталием! В итоге старший ребенок сказал, что хотел бы пожить здесь хотя бы месяц летом с бабушкой и дедушкой, вообщем попросил снять дом)) Так что Виталий влюбил в место не только взрослых, но и детей). Спасибо, большое.
1 октября 2020
Мы с супругом обожаем путешествовать! И посетить Балаклаву - это была моя мечта... Как же мы благодарны нашему гиду Виталию за увлекательную экскурсию!!! Очень порадовала подготовленность Виталия, подача информации с множеством удивительных, значимых исторических фактов, перекликающихся с сегодняшним днем! Будем рекомендовать Виталия своим друзьям как прекраснейшего гида!
20 сентября 2020
Были на экскурсии Удивительная Балаклава. Нам понравилась непринужденная беседа- экскурсия нашего гида Виталия. Узнали много интересных фактов из истории Балаклавы. Посетили Генуэзскую крепость Чембало, где перед нами открылись великолепные виды на Балаклавскую бухту. Спасибо Виталию за рассказ о жизни и приключениях А. Куприна в этом маленьком городке. Рассказ о Крыме продолжался и по дороге из Балаклавы. Благодарим Виталия за интересно проведённое время!
20 сентября 2020
Огромное спасибо Виталию за прекрасную экскурсию по Балаклаве! Отлично провели время и узнали много интересного. Поднялись в приемлемом темпе к развалинам крепости, осмотрели все достопримечательности. В завершении экскурсии, по нашей просьбе, заехали на дегустацию в шампанерию Золотая Балка. Всем очень рекомендую экскурсии с Виталием!
29 августа 2020
Мы в восхищении: благодарны Виталию за прекрасно проведённую экскурсию. О нежно любимой нами Балаклаве узнали много нового и интересного. Маршрут был составлен с учетом нашего физического состояния, мы прошли нелегкий путь по склону горы Кастрон, но устояли! А Куприн оставил неизгладимое впечатление!
1 августа 2020
Было очень интересно, Балаклава предстала перед нами во всей красе: старинная крепость и секретный завод, истории из жизни Куприна и захватывающие виды. История, география, геология, ботаника - все гармонично сочеталось в рассказах Виталия.
22 июля 2020
Все понравилось, все хорошо, интересные места показывал+сводил в вкусный ресторан в виде корабля. Это отзыв детей. А это важно, смог заинтересовать подростков. Нам тоже очень понравилось. Спасибо

Виталий проводит ещё 3 экскурсии

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