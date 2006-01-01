Анна проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Крым — земля виноделов

С давних времен люди выращивали здесь виноградную лозу. Она спасала их от голода и болезней, дарила вдохновение и надежду. Вы узнаете об античных и средневековых винодельнях, чудом сохранившихся в Крыму, а также проследите историю 📖 развития искусства до наших дней. Поговорим о методике выращивания винограда в давнюю эпоху и качественных винах, которые умели делать в так называемых пещерных городах. Я также расскажу об особенностях растения, пользе напитка и двух методиках лечения виноградом: ампело- и энотерапии.

Балаклавская долина, красивая в любое время года

Вы посетите современное винодельческое предприятие «Бельбек», где создаются вкусные авторские вина. А затем направитесь к Балаклавской бухте, спрятанной между утесами. Полюбовавшись Балаклавой, побережьем и генуэзской крепостью Чембало, вы направитесь к агрофирме «Золотая балка». Это предприятие выпускает игристые и тихие вина. Ассортимент и качество вы сможете оценить в фирменном магазине и дегустационном зале. А если захочется, то с бокалом игристого посидите на веранде Шампанерии, любуясь красотой долины и наслаждаясь напитком.

Фотисальская (Бельбекская) долина — история на каждом шагу

В пути по красочной дороге я расскажу о насыщенной древней истории долины. Вы увидите издали знаменитый пещерный город 🏙️ Мангуп, а также скальные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан — монахи древности были большими мастерами по изготовлению вина. Проедете по Бельбекскому каньону, рассмотрите гроты, в которых обитали неандертальцы и кроманьонцы, а также взглянете на высокогорную крепость Сюйрень. И далее в программе — винный дом «Фотисаль», предприятие замкнутого цикла — от лозы до бокала. В фирменном магазине представлены различные линейки вина тихого и игристого, цены здесь приятно удивляют.

Марочные вина Инкермана

Средневековая крепость Каламита и Свято-Климентовский монастырь в пригороде Севастополя снова перенесут в прошлое Крыма. А завод марочных вин «INKERMAN» представит свою знаменитую продукцию. Если у вас будет желание и если это будет возможно, вы сможете заказать местную экскурсию ⛳ по заводу с дегустацией. Или же зайти в фирменный магазин и выбрать понравившееся вино 🍷.

Побывав в трех районах Крыма, вы почувствуете особенности винной продукции каждого предприятия. Надеюсь, что все приобретенное вино вам очень понравится, и вы снова направитесь в Крым, чтобы увидеть солнце ☀️ в бокале!

Организационные детали