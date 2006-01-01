Анна проводит ещё 5 экскурсий

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Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман

Проследить историю виноделия в Крыму от античности до наших дней и посетить современные винные дома

Анна
Анна – Гид из Севастополя
Почти половина Севастополя — Гераклейский полуостров — это сельскохозяйственная территория древних греков.

Позже область выращивания лозы распространилась и на прекрасные соседние долины.

Вы познакомитесь с историей 📖 трех таких винодельческих районов Юго-Западного Крыма.

Откроете тонкости производства и оцените лучшие местные вина — игристые и тихие.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 33002 970 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман

Что вас ожидает

Крым — земля виноделов
С давних времен люди выращивали здесь виноградную лозу. Она спасала их от голода и болезней, дарила вдохновение и надежду. Вы узнаете об античных и средневековых винодельнях, чудом сохранившихся в Крыму, а также проследите историю 📖 развития искусства до наших дней. Поговорим о методике выращивания винограда в давнюю эпоху и качественных винах, которые умели делать в так называемых пещерных городах. Я также расскажу об особенностях растения, пользе напитка и двух методиках лечения виноградом: ампело- и энотерапии.

Балаклавская долина, красивая в любое время года
Вы посетите современное винодельческое предприятие «Бельбек», где создаются вкусные авторские вина. А затем направитесь к Балаклавской бухте, спрятанной между утесами. Полюбовавшись Балаклавой, побережьем и генуэзской крепостью Чембало, вы направитесь к агрофирме «Золотая балка». Это предприятие выпускает игристые и тихие вина. Ассортимент и качество вы сможете оценить в фирменном магазине и дегустационном зале. А если захочется, то с бокалом игристого посидите на веранде Шампанерии, любуясь красотой долины и наслаждаясь напитком.

Фотисальская (Бельбекская) долина — история на каждом шагу
В пути по красочной дороге я расскажу о насыщенной древней истории долины. Вы увидите издали знаменитый пещерный город 🏙️ Мангуп, а также скальные монастыри Челтер-Мармара и Шулдан — монахи древности были большими мастерами по изготовлению вина. Проедете по Бельбекскому каньону, рассмотрите гроты, в которых обитали неандертальцы и кроманьонцы, а также взглянете на высокогорную крепость Сюйрень. И далее в программе — винный дом «Фотисаль», предприятие замкнутого цикла — от лозы до бокала. В фирменном магазине представлены различные линейки вина тихого и игристого, цены здесь приятно удивляют.

Марочные вина Инкермана
Средневековая крепость Каламита и Свято-Климентовский монастырь в пригороде Севастополя снова перенесут в прошлое Крыма. А завод марочных вин «INKERMAN» представит свою знаменитую продукцию. Если у вас будет желание и если это будет возможно, вы сможете заказать местную экскурсию ⛳ по заводу с дегустацией. Или же зайти в фирменный магазин и выбрать понравившееся вино 🍷.

Побывав в трех районах Крыма, вы почувствуете особенности винной продукции каждого предприятия. Надеюсь, что все приобретенное вино вам очень понравится, и вы снова направитесь в Крым, чтобы увидеть солнце ☀️ в бокале!

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия. Если вы без машины, то мы организуем программу на нашем семейном минивэне Renault Trafic. Стоимость услуг водителя и машины — 3500 рублей.
  • Экскурсия по заводу марочных вин «INKERMAN» с дегустацией вин — 600 рублей/человека (1 час). Необходимо заранее бронировать. Дети до 18 лет не допускаются.
Начало и место завершения
🚩 в районе 5 км Балаклавского шоссе
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман
Винный треугольник: Балаклава, Фотисаль и Инкерман

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины.
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Анна проводит ещё 5 экскурсий

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