16 отзывов оставили туристы

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Влюбиться в Севастополь за 80 минут!

Обзорная прогулка по центру города в компании писателя-краеведа

4.9
16 отзывов
Антон
Антон – Гид из Севастополя
За свою богатую историю 📖 Севастополь пережил множество взлетов и падений.

Вы узнаете, какие события происходили в разные эпохи на этой удивительной земле, какие известные личности принимали в них участие и что такое знаменитый «севастопольский дух».
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы услышите о крымских преданиях и традициях и увидите все главные достопримечательности 🏛️ Севастополя: белоснежную Графскую пристань, центральную площадь Нахимова, Вечный огонь и пост № 1. Погуляете по живописной городской набережной и Приморскому бульвару, отыщете памятник Затопленным кораблям и узнаете, чем знаменит местный аквариум.

Севастополь изнутри
Севастополь — место с богатой историей 📖. Я расскажу о самых важных событиях его прошлого: двух героических оборонах, гибели и возрождении, морских сражениях и мирных свершениях. А также о повлиявших на него знаменитых людях: Екатерине II, Нахимове, Лазареве и Казарском. Кроме того, посоветую музеи 🖼, театры, кафе, пляжи и природные уголки, где можно чудесно провести свободное время.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади Нахимова
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!
Влюбиться в Севастополь за 80 минут!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Всем привет! Меня зовут Антон, я профессиональный экскурсовод и писатель. Обожаю родной Севастополь и готов без устали рассказывать об истории города и его жителях. Приглашаю на прогулку по севастопольским улочкам, дворам и лестницам. Я помогу вам открыть город с новой стороны и влюбиться в него до глубины души!
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16 отзывов оставили туристы

1 октября 2020
Наш гид Антон действительно так динамично и познавательно провел эту экскурсию, что мы с супругом влюбились в Севастополь окончательно и бесповоротно, и обязательно приедем сюда снова!
14 сентября 2020
Экскурсия прошла интересно и очень доступно. Экскурсовод - Антон очень интересно рассказал об истории Севастополя, об основных событиях. Все понравилось.
4 сентября 2020
Спасибо Антону за профессионализм, умение преподнести информацию нескучно. За малый промежуток времени - насыщенная экскурсия. Перемещения по ходу рассказа недолгие. Подходит для семей с детьми школьного возраста. Одназначно рекомендуем.
2 сентября 2020
Интересная обзорная экскурсия про Севастополь.
26 августа 2020
Экскурсия очень понравилась! Антон приятный рассказчик, видно, что знает свой город и очень интересно о нем рассказывает. Конечно, 1, 5 часа это немного, чтобы детально ознакомиться с городом, но чтобы влюбиться вполне достаточно! Хочется вернуться на более долгий срок и изучить Севастополь получше!
23 августа 2020
Добрый День. Были на утренней экскурсии с Антоном. Экскурсия очень впечатлила. Очень легко, понятно и интересно возпригимаеться все что он рассказывает. После экскурсии хочется узнать еще больше об этом прекрасном городе.
18 августа 2020
От всей нашей семьи большая благодарность Антону за экскурсию "Влюбиться в Севастополь за 80 минут!" 80 минут содержательного повествования идеальным русским языком, с красивыми оборотами речи, отличной дикцией, чутким отношением к слушателю. И, главное, не отстраненное отношение к объекту повествования... Антон любит Севастополь и говорит сердцем. Поэтому начинаешь чувствовать город. Нам очень хочется встретиться с Антоном в следующую нашу поездку, ведь он проводит несколько экскурсий. Правильная, грамотная, красивая русская речь - это визитная карточка Антона. И, конечно, отличные знания истории Севастополя, Крыма, России, мира. Благодарим Антона сердечно!
17 августа 2020
Название экскурсии нас заинтриговало: неужели гиду удастся помочь туристам влюбиться в город за час с небольшим? Ну, влюбились мы или нет - пока ещё думаем, но Антону точно удалось заинтересовать нас городом, в который хочется приехать снова, чтобы исследовать и очаровываться Севастополем. Экскурсия проходила по небольшому участку в центре, Антон сопровождал свой рассказ дополнительными материалами, отвечал на возникающие вопросы. Выбранный гидом формат действительно помог без напряжения и усталости почувствовать особую атмосферу Севастополя - многослойного и разнопланового города. За это мы очень благодарны Антону!
17 августа 2020
Замечательная экскурсия! Антон очень интересно рассказывает, 1. 5 часа пролетели незаметно. У нас было мало времени, но в следующий приезд в Севастополь обязательно обратимся к Антону за продолжением!
14 августа 2020
Благодаря Антону наша семья влюбилась в этот прекрасный город. Спасибо Вам.
14 августа 2020
Несмотря на ограниченный объем экскурсии по времени, прогулка была максимально содержательной. Отлично подойдёт для тех, кто гуляет с детьми или собирается посетить несколько мест в городе. Гиду большой поклон
12 августа 2020
Антон - отличный гид! Маршрут очень грамотно спланирован, владение материалом впечатлило, учитывая, что среди нас был знаток истории. За все время экскурсии не устали и внимательно слушали, было очень интересно, узнали много новых фактов, после чего захотелось посетить памятные исторические места Севастополя! Обязательно порекомендуем своим друзьям!
31 июля 2020
Все прошло просто отлично!!!
29 июля 2020
Экскурсия Для тех, кто хочет узнать историю города. Интересный рассказ, приятный собеседник! Мне и сыну 14 лет понравилось!
25 июля 2020
Спасибо большое гиду Антону! Его любовь к городу передалась и нам!
Ещё 1 отзыв

Антон проводит ещё 3 экскурсии

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