Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Приветствую, друзья! Меня зовут Анатолий. Я родился в Севастополе и на протяжении всей жизни не перестаю удивляться его красоте, истории и энергии. С радостью покажу самые живописные места города-героя и его окрестностей и расскажу о них нескучные факты.