7 отзывов оставили туристы

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Захватывающий поход по Изумрудному каньону

Пройти через Чёрную реку и исследовать урочище Алсу — приключение в Севастополе

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Группа не более 9 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Севастополе, 5 км Балаклавского шоссе
  • Заказать экскурсию

1200 за человека

У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Олег
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Олег – представитель в Севастополе
Набираю в свой смелый отряд энтузиастов и любителей экстрима: вы полазаете по отвесным скалам, возьмёте брод бурлящей реки, искупаетесь между водопадами и уйдёте в подземелье к заброшенному военному объекту.

Путь сделаю максимально безопасным и запоминающимся на всю жизнь!
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону

Что вас ожидает

Экспедиция по горной реке
Чернореченский каньон незаслуженно остаётся в тени своего старшего брата — Большого каньона Крыма, хотя по протяженности превосходит его почти в 4 раза. За день мы пройдем его от начала до конца: то по дну ущелья, то переходя с берега на берег через реку вброд. А самые сложные участки обойдём по тропе над каньоном, карабкаясь по крутым склонам. Одно из самых малопосещаемых мест горного Крыма сохранило первозданную красоту можжевеловых лесов, речных каскадов и водоворотов. А воды Черной реки восхитят своими переливами — ярко-бирюзовыми, малахитовыми, изумрудными и фиолетово-черными.

Урочище Алсу: уровень «секретно»
Финальной точкой каньона будет урочище Алсу. В годы холодной войны здесь построили секретный объект № 221. Пока мы будем исследовать подземные бункеры, я объясню значение места. А после, поднявшись наверх, вы насладитесь природой урочища: чистым горным воздухом, наполненным запахом хвойных деревьев, и ароматом степных трав, доносящимся ветром из Байдарской долины.

За сотней впечатлений мы не забудем о завтраке и обеде: на привалах полноценно поедим.

Организационные детали

  • Пожалуйста, выбирайте максимально удобную одежду и обувь: нас ждёт 12 км разной дороги.
  • Возьмите с собой: бутылку воды, головной убор, резиновые тапочки или сменную обувь для бродов (по возможности).
  • До каньона доберёмся на рейсовом автобусе (100 руб./чел).
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону
Захватывающий поход по Изумрудному каньону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Место встречи для начала в Севастополе, 5 км Балаклавского шоссе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
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7 отзывов оставили туристы

Екатерина
8 сентября 2020
Отличный поход! Супер организованный, пунктуальный и заботливый Олег организовал для нашей группы мероприятие, которое затмило по впечатлениям весь остальной недельный отпуск в Крыму. Красивейшие пейзажи сменялись интересными рассказами об истории тех мест, по которым проходил маршрут. Наша группа состояла из людей с разной физической подготовкой, и Олег проследил за тем, чтобы все справлялись со сложностями на маршруте, вовремя давал передохнуть, а божественная каша на завтрак при свечах действительно стала для нас легендарной, мы ее теперь постоянно вспоминаем, а дочь даже накупила кокосовых хлопьев для своей домашней каши. От всех нас большущая благодарность за прекрасно проведенный день, и конечно мы будем рекомендовать походы с Олегом своим друзьям ))
29 июля 2020
Ходили с Олегом по Изумрудному каньону 25. 07. 20. Группа у нас была 12 человек, в т. ч. 10ти летний ребенок. До места старта ехали на заказанном заранее автобусе, не на обычном городском - очень правильно Олег сделал, что заказал автобус, сэкономили прилично так времени. Олег повел нас по средне сложному маршруту. У нас не было переходов вброд и подъема по отвесной скале, про который многие пишут, что он очень сложный, но зато мы успели походить по 221 объекту. Шли мы достаточно бодро, поэтому полагаю, что если идти по сложному маршруту, то на объект точно времени не останется, т. к. уезжают в любом случае в 7 вечера на последнем автобусе из Морозовки. Для меня это был второй поход с компанией "Это горы", первый раз ходила к Храму Солнца. Маршрут по каньону для меня был менее зрелищным (нет подъемов на большую высоту), но несомненно более сложным и разнообразным. Речка, которая называется Черная, вообще не черная, она реально бирюзовая то тихая, спокойная, то бурная, вся в порогах, шумная, и маршрут вдоль нее такой же разнохарактерный. Шли и по хорошим, ровным тенистым тропам, и спускались почти сидя, и карабкались местами прям на четвереньках на следующую тропу. Отдельный плюс этого похода - это рассказы Олега о тех местах, которые мы проходили. Олег прекрасный гид, столько всего знает и, главное, с удовольствием на протяжении всего похода делится своими знаниями! Когда ходили по объекту 221 казалось, что Олег мог бы уже составить его план, которого в настоящее время ни у кого нет, на столько он уверенно нас вел и столько всего о нем рассказывал:) На завтрак и обед Олег подавал нам изысканные блюда, завтрак вообще состоял из десерта, а не овсяной каши, я считаю )) В общем, оба похода, в которых я была с компанией Олега, мне очень понравились. Планирую еще сходить, может быть даже на два успею. Советы будущим путешественникам: обувь обязательно с хорошей, рифленой подошвой, лучше закрытую (я была в спорт. сандалиях, ноги все черные потом, и разные веточки могут в носок забиваться), лучше в длинных штанах/лосинах, чтобы колючие растения щиколотки не царапали, таких растений на маршруте достаточно. Воды можно не особо много брать, т. к. есть возможность из реки набрать и из источника (я пила, вроде с животом все ок, хотя обычно только бутилированную/кипяченую пью). Рекомендация организаторам: возможно, стоит сделать два маршрута по Изумрудному каньону, один - среднесложный маршрут, но с посещением объекта, второй - сложный с бродами и подъемами, но уже без объекта, чтобы идти спокойно, не бежать. Я бы еще раз по этому маршруту пошла, но теперь хочется по сложному и я готова без посещения объекта, т. к. была в нем, а если пойду, то, скорее всего, буду одна, кто предпочтет сложность посещению объекта, а если идти по сложному, то многие расстроятся, что не успели на объект.
Ирина
20 июля 2020
СУПЕР!!!!Прошу с ребятами 3 похода (Ай-Петри, Балаклава), но этот на мой взгляд лучший!!! Для меня он оказался самым сложным и в то же время самым ярким и интересным! Пейзажи во время движения умопомрачительные!!!Журчание горной реки, блики солнца на изумрудной воде!!!))) Полный перезагруз!!!По ходу движения были непростые места, поэтому рекомендую все-таки людям в хорошей физической форме)))
Ольга
19 июля 2020
Ну привет всем! Ну что сказать, я не нытик, не неженка, на пляже не лежу и вообще много путешествую по России и по миру, но то, что мы получили от этой экскурсии - это трэш... начнем с начала и по порядку: 1) в описании группа до 9 человек, нас было 15 2) как то Олег не написал, что после сбора группы мы должны 1. 5 часа на обычном городском автобусе ехать до места начала экскурсии, но и это вроде бы не страшно... но автобус отменили, мы ехали на другом, он приехал позже и привез немного не туда - в итоге мы потеряли очень много времени от тура. Не вижу проблемы для организаторов поднять цену с учетом трансфера. Да и это тоже не так напрягло, мы улыбались и ждали красоты каньонаи горы и реки.... но блин зря.. товарищи организаторы пишите достоверную информацию по своим продуктам. Это не прогулка по каньону, это ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ПЕШИЙ ТУР ДЛЯ РЕАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ К ПОХОДАМ ЛЮДЕЙ. ПОВТОРЮСЬ, Я ОЧЕНЬ МНОГО ПУТЕШЕСТВУЮ, НО Я НЕ СПОРТИВНЫМ ВОСХОЖДЕНИЕМ ЗАНИМАЮСЬ! Итак далее, с учетом транспорта, потери времени и группой в 15 человек, не подготовленных к такой прогулке, чудесно прошли вдоль речки, позавтракали и тутлюдей у началась реально гонка... это не прогулка, это скоростной подьем в горы, опасно - местами да, и очень (детей не брать). Видели ли мы толком горы - попы видели, так как в основном ты цепляешься за ветки, корни и камни. И еще, в горах полно клещей, снимали постоянно друг с друга. Далее из заявленного - были ли броды? Нет - времени не хватало был ли обьект в конце - нет, времени не хватало, это при том, что все шли с хорошей скоростью... 5-6 км в час, ну не прогулочным шагом ни разу, поэтому в середине пути народ начал реально бузить, ибо об этом не пишут тут. Как будто все пришли на разные экскурсии.... Все молоды, адекватные, но это реально спортивное мероприятие. Горами, честно, мы насладится не успели, и частью заявленных в туре мероприятий тоже. Гид у нас был Станислав, парень хороший, готовил, был спокоен к нему вопросов нет, вопрос к организатору почему такая организация с трансфером, не достоверная информация по туру. Есть народ, кому такой формат подойдет, это точно, но не для всех и даже не для многих. Итог: 1) Люди подготовленные физически ксложным скоростным влсхождениям по скалам без страховки. 2) С собой воды - 2 литра на человека, из реки можно набрать, но привкус есть у воды, не всем подойдет, и потом на нашем маршруте реки было мало, пить хотелось потом... 3) не шорты, бриджы или штаны, ноги в кровь некоторые изодрали 4) средства от клещей 5) купальник и обувь для брода, хотя не известно успеете ли вы и то и другое 6) мы брали на перекус фрукты и заточили их так как завтрак был около 12 дня 7) обувь кросовки как минимум, лучше трэкинговая специальная обувь, или кросы на толстой подошве. Из за камней и выгибания голеностопа при скатываниях и карабканьи по скалам многие посбивали ступни 8) четкое понимание куда вы идете и что хотите - посмотреть горы? Вам не сюда. Проверить себя на выносливость, получить заряд экстрима - тут вы оторветесь реально) я очень хочу, чтобы туристы после нас имели РЕАЛЬНУЮ ИНФУ О ТОМ КУДА ОНИ ИДУТ. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ - ЕСТЬ ЛЮБИТЕЛИ ЭТОЙ ТЕМЫ И ИМ РЕАЛЬНО ПОНРАВИТСЯ, Я ИМ ДАЖЕ РЕКОМЕНДУЮ. НО АКТИВНЫМ ТУРИСТАМ, НЕ СПОРТСМЕНАМ-СКАЛОЛАЗАМ - ЭТА ТЕМА БУДЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ УТОМИТЕЛЬНА. Проводнику респект, все что мог, сделал. Организатору - выговор.
21 августа 2019
Побывали на экмкурсии по изумруднуму каньону Крыма. Понравилось все: гид Олег, маршрут, организация, атмосфера, угощения, природа! Гид Олег внимательный, опытный, весёлый, добeрожелательный, ответственный! Организация экскурсии отличная! Места красивейшие, природа и виды потрясающие! Вкусный и питательный завтрак и обед!!! Экскурсия приятно впечатлит любителей природы и пеших прогулок. Необходима удобная обувь с нескользящей подошвой. Олег, большое спксибо за увлекательное путешествие! Однозначно рекомендую Олега и эту экскурсию!
24 июля 2019
Добрый день. Заказывя экскурсию, мы не ожидали такого экстремального приключения. Солнечный день в горах запомнится на долго! Отличный проводник Олег, знающий свое дело сделал этот день! Все началось с бодрой прогулки по Каньону с завраком у горной реки, встречей с кабаном, историями о местности. Маршрут проходит вдоль берега Черной речки, иногда прямо по берегу, иногда сверху по горам. Местность не людная, за все 9 часов мы встретили группу туристов-многодневников и какого-то Робинзона с собакой. А спустя час понеслось! Шли бодро, карабкались по отвесным скалам, проходили броды, спускались в ущелье по лямке. В какие-то моменты становилось настолько страшно, что хотелось развернуться. Приходилось собирать свои внутренние резервы и делать шаг вперед. Я не то что вышла из зоны комфорта, я вылетела из нее пулей! Но приключение того стоило. Для тех, кто решится обязательно учтите следующее: 1. Удобная обувь для лазвнья по горам и сменная обувь для перехода брода, которая фиксируется к ногам. 2. Лучше штаны, а не шорты (во избежание синяков и ссадин), панаму, полотенце, купальник. 3. Вода, когда она закончится, будете пить из горной реки сначала с опаской, потом набирая в бутылку. Вода вкусная, с нашими животами все в порядке. 4. Взвесте свои силы. Все-таки в таком походе нужна подготовка и сноровка. Если вы привыкли сидеть в кафе и неторопливо прогуливаться в парке, это приключение явно не для вас! И не берите детей! В какие-то моменты я реально думала, что сорвусь со скалы! 5. Будет завтрак и обед, приготовленный на огне. Это очень вкусно! Поэтому набирать еды не стоит, если только перекус. В общем, приключение стоит затраченых сил!
17 июля 2019
Чудесная экскурсия, прекрасный гид, день прошел волшебно! Всем рекомендую!

Олег проводит ещё 4 экскурсии

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