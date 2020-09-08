7 отзывов оставили туристы

Ну привет всем! Ну что сказать, я не нытик, не неженка, на пляже не лежу и вообще много путешествую по России и по миру, но то, что мы получили от этой экскурсии - это трэш... начнем с начала и по порядку: 1) в описании группа до 9 человек, нас было 15 2) как то Олег не написал, что после сбора группы мы должны 1. 5 часа на обычном городском автобусе ехать до места начала экскурсии, но и это вроде бы не страшно... но автобус отменили, мы ехали на другом, он приехал позже и привез немного не туда - в итоге мы потеряли очень много времени от тура. Не вижу проблемы для организаторов поднять цену с учетом трансфера. Да и это тоже не так напрягло, мы улыбались и ждали красоты каньонаи горы и реки.... но блин зря.. товарищи организаторы пишите достоверную информацию по своим продуктам. Это не прогулка по каньону, это ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ПЕШИЙ ТУР ДЛЯ РЕАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ К ПОХОДАМ ЛЮДЕЙ. ПОВТОРЮСЬ, Я ОЧЕНЬ МНОГО ПУТЕШЕСТВУЮ, НО Я НЕ СПОРТИВНЫМ ВОСХОЖДЕНИЕМ ЗАНИМАЮСЬ! Итак далее, с учетом транспорта, потери времени и группой в 15 человек, не подготовленных к такой прогулке, чудесно прошли вдоль речки, позавтракали и тутлюдей у началась реально гонка... это не прогулка, это скоростной подьем в горы, опасно - местами да, и очень (детей не брать). Видели ли мы толком горы - попы видели, так как в основном ты цепляешься за ветки, корни и камни. И еще, в горах полно клещей, снимали постоянно друг с друга. Далее из заявленного - были ли броды? Нет - времени не хватало был ли обьект в конце - нет, времени не хватало, это при том, что все шли с хорошей скоростью... 5-6 км в час, ну не прогулочным шагом ни разу, поэтому в середине пути народ начал реально бузить, ибо об этом не пишут тут. Как будто все пришли на разные экскурсии.... Все молоды, адекватные, но это реально спортивное мероприятие. Горами, честно, мы насладится не успели, и частью заявленных в туре мероприятий тоже. Гид у нас был Станислав, парень хороший, готовил, был спокоен к нему вопросов нет, вопрос к организатору почему такая организация с трансфером, не достоверная информация по туру. Есть народ, кому такой формат подойдет, это точно, но не для всех и даже не для многих. Итог: 1) Люди подготовленные физически ксложным скоростным влсхождениям по скалам без страховки. 2) С собой воды - 2 литра на человека, из реки можно набрать, но привкус есть у воды, не всем подойдет, и потом на нашем маршруте реки было мало, пить хотелось потом... 3) не шорты, бриджы или штаны, ноги в кровь некоторые изодрали 4) средства от клещей 5) купальник и обувь для брода, хотя не известно успеете ли вы и то и другое 6) мы брали на перекус фрукты и заточили их так как завтрак был около 12 дня 7) обувь кросовки как минимум, лучше трэкинговая специальная обувь, или кросы на толстой подошве. Из за камней и выгибания голеностопа при скатываниях и карабканьи по скалам многие посбивали ступни 8) четкое понимание куда вы идете и что хотите - посмотреть горы? Вам не сюда. Проверить себя на выносливость, получить заряд экстрима - тут вы оторветесь реально) я очень хочу, чтобы туристы после нас имели РЕАЛЬНУЮ ИНФУ О ТОМ КУДА ОНИ ИДУТ. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ - ЕСТЬ ЛЮБИТЕЛИ ЭТОЙ ТЕМЫ И ИМ РЕАЛЬНО ПОНРАВИТСЯ, Я ИМ ДАЖЕ РЕКОМЕНДУЮ. НО АКТИВНЫМ ТУРИСТАМ, НЕ СПОРТСМЕНАМ-СКАЛОЛАЗАМ - ЭТА ТЕМА БУДЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ УТОМИТЕЛЬНА. Проводнику респект, все что мог, сделал. Организатору - выговор.