20 отзывов оставили туристы

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Жемчужины южного побережья Крыма

Императорская резиденция в Ливадии, Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Площадь Нахимова, у памятника адмиралу
  • Заказать экскурсию

3900 за экскурсию

У этой экскурсии20 отзывов
5
Надежда
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Надежда – Гид в Севастополе
Маршрут нашей поездки пройдет по главным архитектурным шедеврам южного побережья Крыма.

Вы посетите Воронцовский дворец с интерьерами 19 века в Алупке и дворец императора Николая II в Ливадии, где семья Романовых отдыхала летом.

Прогуляетесь 👣 по «спине» горы ⛰️ Кошка, проедете по крымским долинам и увидите замок 🏰 Ласточкино гнездо, нависающий над Черным морем.
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма

Что вас ожидает

Чарующая природа Крыма
По дороге в Алупку мы проедем живописные крымские долины, поднимемся на Байдарский перевал и посетим Фороскую церковь, расположенную на отвесной скале над морем, – первую эмблему Крыма. Затем сделаем остановку на горе Кошка, прогуляемся по «спинке» горы и полюбуемся панорамой побережья.

Интерьеры Воронцовского дворца
После прогулки по Кошке мы посетим Воронцовский дворец – единственный в мире дворец из диабаза, в котором прекрасно сохранились интерьеры 19 века и подлинные картины. Вы окунетесь в атмосферу 19 века с его балами и светскими развлечениями, узнаете историю дворца и увидите зимний сад с редкими растениями и скульптурами. А затем мы пройдем по английскому парку, окружающему дворец, к южной террасе, которую охраняют скульптуры львов.

Ласточкино гнездо – чудо на отвесной скале
Следующая остановка нашего маршрута – легендарный замок Ласточкино гнездо на мысе Ай-Тодор, главная визитная карточка Крыма. Это самый маленький и самый романтичный замок в Европе, который окружен множеством легенд и историй. А с края скалы у замка открывается просто завораживающий вид на море!

Резиденция семьи Романовых
Затем вы очутитесь в Ливадии, где находится дворец императора Николая II. Во дворце вы узнаете о жизни императорской семьи и событиях февральской конференции 1945 года. Посетите приемную Николая II, будуар императрицы, детские комнаты и уютную домовую церковь Романовых. Я расскажу вам, чем царская семья занималась на летнем отдыхе, кого принимала во дворце и как был устроен царский быт.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость экскурсии: мы можем ехать на вашей машине или на автомобиле с водителем (5000 рублей для 1-4 человек).
  • Отдельно от экскурсии оплачиваются входные билеты во дворцы: Воронцовский дворец – 300 рублей (школьники – 70 рублей, студенты и пенсионеры – 150 рублей), Ливадийский дворец – 400 рублей (школьники – 100 рублей).
  • Также дополнительно оплачивается обед в кафе (по желанию).
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма
Жемчужины южного побережья Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Площадь Нахимова, у памятника адмиралу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я живу в Севастополе и уже 7 лет работаю экскурсоводом. Люблю показывать туристам красоту южнобережной природы, посвящать в тайны исторических событий и человеческих судеб. Каждая моя экскурсия уникальна. Она пробуждает интерес к дальнейшему познанию этого волшебного уголка Земли - Крыма.
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20 отзывов оставили туристы

20 августа 2020
Экскурсия прошла замечательно, нам всем очень понравилась! Надежда очень интересно все нам рассказала и показала, огромное ей за это спасибо! Рекомендую данную экскурсию. Хочу отметить также главного по трансферу-водителя Михаила. Поездка на комфортном и чистом автомобиле так же оставила приятное впечатление. Безопасность и стиль вождения -на высоте. Надежда и Михаил очень вам благодарны за вчерашний насыщенный и увлекательный день!
Александр
12 августа 2020
Мы были на двух экскурсиях Надежды - жемчужины Южного побережья Крыма и Бахчисарай сердце Крымского ханства. Надежда очень профессиональный гид! Отличный рассказ, глубокий знания и отличная организация - это все про экскурсии Надежды. С удовольствием провели в ее компании два дня! Надеюсь, это взаимно! Спасибо!:)))
9 октября 2019
Благодарим Надежду за интересную экскурсию. Были компанией из 20 человек, и всем очень понравился экскурсовод. Очень интересно и познавательно! Спасибо, Надежда!!
20 сентября 2019
Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод! Боялись, что будет утомительно, ведь 8 часов продолжительность, но время пролетело незаметно и увлекательно. Много узнали во время пути о Крыме, его истории, природе и т. д. Дворцы, парки, храмы всё великолепно! Очень рекомендуем и нашего экскурсовода Надежду! Не однократно пользовались услуг этого агентства и всегда оставались довольны.
20 сентября 2019
грамотный и компетентный экскурсовод. Поучили массу удовольствия от увиденного и услышанного. Нам понравилось.
15 августа 2019
Огромное спасибо Надежде за подробную, увлекательную экскурсию. Объем экскурсии был очень большой, но Надежда давала информацию подробно, профессионально, понятно, интересно. Время прошло не заметно и комфортно. Много узнали, много фотографировали, много задавали вопросов. Надежда отвечала подробно на любой вопрос. Приятный грамотный гид, красивейшие места, интереснейшая история, индивидуальный подход, увлекательная детальная информация. Понравилось и мне и внучке 8 лет. Внучка вообще очень расположилась к Надежде, а дети чувствуют людей, их положительную энергетику. Спасибо Надежде за приятно и полезно проведенное время.
25 июля 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Надежда прекрасный гид. Очень интересно был построен маршрут. Узнали много нового. Даже небольшой дождь не испортил впечатление. Спасибо огромное Надежде за прекрасно проведённое время. Всем рекомендую. Не пожалеете.
Екатерина
12 мая 2019
Надежда обладает знаниями в разных областях: истории, биологии, географии. Информации много и она разнообразна. На заданные вопросы были даны квалифицированные ответы. Рекомендую для тех, кто хочет за короткое время получить максимум сведений. Мы несколько задержались в кафе, и старались посмотреть всё что было интересно, в результате экскурсия затянулась, но Надежда нас ни разу не подгоняла.
30 октября 2018
Прекрасная экскурсия! День пролетел на одном дыхании! Ярко, интересно, душевно, изящно! Спасибо!) Надежда - настоящий профессионал, тактична и внимательна к каждому! Чувствуешь, как человек любит свой край! И щедро делится этой любовью и своими знаниями с другими. Рекомендую всем!
8 июля 2018
Очень понравилось! Всё здорово! Всем советую, попробуйте не пожалеете!))
Ещё 10 отзывов

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