9 отзывов оставили туристы

Природные и рукотворные чудеса Крыма и их истории Наш маршрут будет пролегать по удивительнейшим местам. Вы увидите:
Чоргуньскую башню — загадочную постройку, первые упоминания о которой датированы 15 столетием.
Пещерный монастырь Челтер-Мармара. Вы услышите о его возникновении и разберётесь в устройстве сооружения, а после насладитесь потрясающим видом на долину.
Мангупское озеро — я расскажу о древнем храме, останки которого скрывают глади водоёма, и о боевом прошлом княжества Феодоро.
Сфинксы каралезской долины — чудо природы, поражающее своими масштабами.
Эски-Кермен — главная цель поездки и место с фантастической судьбой. Вы узнаете о быте его обитателей, поймёте, как они воевали, во что верили и свидетелями каких событий им довелось стать.
Кроме того, мы поговорим об истории 📖 Севастополя и героических эпизодах, связанных с ним и Балаклавой. Вы погрузитесь в прошлое Крыма и откроете, когда он появился, как менялся из столетия в столетие, какие секреты скрывает его природа и чем прекрасный полуостров живёт сегодня.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в Эски-Кермен — 100 рублей с человека
Пожалуйста, надевайте удобную обувь для пересечённой местности. Также рекомендую взять с собой воду.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Виталий, я лицензированный гид и собственник плантации миндаля. А также консультант и участник цикла фильмов об экстремальном туризме в Крыму и радиопрограмм об истории нашего региона. Расскажу вам о важном без штампов, интересно и достоверно!
Было классное приключение, которое хотелось бы повторить в следующем году! Прошел месяц, а впечатления и эмоции так свежи, будто экскурсия была только вчера)) Спасибо!
Мария
8 сентября 2020
Очень красивое место! Виталий отличный рассказчик, так же порекомендовал более оптимальный маршрут, нестандартный для посещений, что сделало подъем на гору и спуск более комфортными, учитывая текущие погодные условия, вся экскурсия прошла на легкой дружеской ноте, само место обязательно порекомендую друзьям для посещения! Виталий забрал нас из дома, после экскурсии отвез туда, куда попросили, что так же было приятным бонусом к экскурсии!
Андрей
6 сентября 2020
Отличный гид, увлечённый своей работой. Заметно углубленное изучение источников, а не путеводителя. Вне туристических троп.
Олег
3 сентября 2020
Добрый день, через этот отзыв хочу выразить благодарность Виталию за проведённую экскурсию. Виталий учёл все особенности моей большой семьи (жена, дети 7, 11, 13 лет), он разработал маршрут так, что жаркий солнечные день проходил преимущественно в тени, что бы "перепады высот" преодолевались вниз, а не вверх. Путь до Эски-Кермен сопровождался остановками у знаковых исторических мест, рассказ очень структурирован в чем чувствуется основательная подготовка материала. Так же ему не чужды вопросы духовного воспитания. Все природные виды на которых он фокусирует внимание своих путешественников очень красивы и дополнительно глубину красок раскрывает его повествование. Почувствовать гостеприимство самого города так же невозможно без Виталия, без его пронзительного взгляда в прошлое. С каждым словом начинаешь сам видеть сквозь время, наблюдать за жителями, как и что делают, молятся, строят, защищают, радуются, пока не понимаешь что ты уже и сам житель этого города. Виталий, спасибо! Обязательно увидимся в следующий раз.
Владимир
27 августа 2020
Хотелось бы отметить высокий уровень организации экскурсии от изложения информации на сайте до реализации самой экскурсии. Название экскурсии «Живописное путешествие из Севастополя в Эски-Кермен» полностью соответствует реальности. В ходе экскурсии мы увидели не только Эски-Кермен, но и Чоргуньскую башню, пещерный монастырь Челтер-Мармара, Мангупское озеро и сфинксы Каралезской долины. Выбор экскурсии был обусловлен именно широтой и наполненностью экскурсии. Дополнительно у сфинксов посмотрели ослиную ферму и покормили осликов и коз (что несомненно вызовет восторг у детей и взрослых), а также после спуска с Эски-Кермен полюбовались на выдр и охладились прекрасным квасом. Маршрут продуман до мелочей: где сделать значимые остановки и выбрать позиции для лучшего обзора; как организовать подъем и спуск к Эски-Кермен, чтобы обеспечить безопасность и легкость передвижения с учетом возраста туристов и состояния их здоровья. Виталий обладает энциклопедическими знаниями в области краеведения Крыма, что помогает ему в доступной и интересной форме передавать эти знания экскурсантам и отвечать на их многочисленные вопросы. Рекомендуем всем путешествие с Виталием!
Ирина
19 августа 2020
Поездка была приятным впечатлением, маршрут продуманным, а рассказ интересным. Удалось многое и в нестандартной подаче, за что Виталию отдельная благодарность.
Регина
16 августа 2020
Мы с мужем безгранично благодарны Виталию за экскурсию. Благодаря заботе Виталия и построенному маршруту путешествие в пещерный город Эски -Кермен не было сложным. Мы с большим интересом слушали историю города, перед нами проходила жизнь многих поколений горожан. Открывающиеся виды потрясали. Виталий эрудированный, интеллигентный, хорошо знающий историю и современность Крыма и Севастополя человек. Во время пути Виталий знакомил нас с интересными местами и достопримечательностями, отвечал на все наши вопросы. Рекомендуем всем путешествие с Виталием!
Елена
7 августа 2020
Отличная экскурсия! Продуманно и оптимально составлен маршрут, с учетом жаркой погоды и трудностей подъемов-спусков на Эски-Кермен. Виталий хороший рассказчик, знает много интересных фактов и прекрасно ориентируется как в древней истории, так и в новейшей. Очень приятен в общении, путешествовали как с другом. Наша экскурсия началась и закончилась в Каче, где мы отдыхаем, Виталий забрал нас оттуда и потом привез обратно, все очень пунктуально. И еще - Эски-Кермен такое место, где трудно путешествовать самостоятельно, нужен проводник. Виталий отлично подходит на эту роль!