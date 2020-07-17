1 отзыв оставили туристы

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Живописное путешествие по окрестностям Севастополя

Херсонесский маяк, загадочные петроглифы на скалах и чарующие виды на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Нина
Нина – Гид из Севастополя
Приглашаю погрузиться в богатую историю 📖 Севастополя и насладиться крымскими пейзажами! Вы погуляете по берегу моря 🌊, сфотографируетесь 📸 на фоне действующего маяка и рассмотрите высеченные на камнях рисунки, изображающие причудливых животных и мифических персонажей.

А еще побываете на мысе Фиолент, увидите бронебашенную батарею и услышите о местной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Живописное путешествие по окрестностям Севастополя
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя

Что вас ожидает

Героический Севастополь
Мы начнем путешествие в любимом месте всех севастопольцев — на площади Нахимова. Именно здесь проходят главные городские парады, концерты и карнавалы. Далее отправимся исследовать окрестности Севастополя! Первую остановку сделаем у бронебашенной береговой батареи № 35. Я расскажу историю 📖 ее создания, раскрою роль батареи в Великой Отечественной войне, поделюсь воспоминаниями участников обороны Севастополя и вспомню о картине Юрия Волкова «Расплата».

Севастополь таинственный и удивительный
Приятная прогулка 👣 вдоль моря 🌊 приведет нас к действующему Херсонесскому маяку — самому фотогеничному маяку Крыма. Я помогу сделать живописные снимки с лучших ракурсов и объясню, кто и когда построил маяк и какое сооружение называют его «Западным братом». Вы исследуете каменистый берег мыса Херсонес, рассмотрите таинственные петроглифы и раскроете секреты наскальной живописи.

Мыс Фиолент и старинный монастырь
После отправимся на прекрасный Фиолент, к знаменитому пляжу «Баунти» — я расскажу про древний вулкан и храм Девы, который здесь решила построить сама Артемида! А завершится наше путешествие в Свято-Георгиевском монастыре, одном из самых старых в России. Вы услышите историю о чудесном спасении греческих моряков у крымских берегов, пройдете тропками Александра Сергеевича Пушкина и вспомните строчки, написанные в этих местах.

Начало и место завершения
🚩 на площади Нахимова
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя
Живописное путешествие по окрестностям Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Привет! Меня зовут Нина, и я реконструктор. Люди, по-настоящему живущие своим делом, могут рассказать историю со всей душой. Мои экскурсии наполнены действительно интересной информацией о прошлом и настоящем Севастополя, его культуре и традициях. С радостью покажу вам исторический центр города и знаменитые панорамные места нашего полуострова!
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1 отзыв оставили туристы

17 июля 2020
Мне очень понравилась экскурсия, потрязающие виды, замечательный гид, знающий и любящий свое дело. Путешествую с ребенком и без машины и мне было удобно что нас повозили, показали красивые места, рассказали историю, оставили купаться где мы захотели

Нина проводит ещё 2 экскурсии

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