Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

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Знакомьтесь, Севастополь!

Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о главных местах города

Инна
Инна – Гид из Севастополя
Севастополь очарует вас живописными улицами и скверами, зелеными бульварами, необычными памятниками и чудесными видовыми площадками.

Я раскрою героическую историю 📖 города, помогу отыскать следы прошлого и проникнуться величием и доброжелательным характером Севастополя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 900 ₽ за экскурсию

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Знакомьтесь, Севастополь!
Знакомьтесь, Севастополь!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Созданный как база Черноморского флота и дважды переживший героическую оборону, Севастополь впечатлит вас живописными панорамами и артефактами прошлого. Вы отыщете Солнечные часы и фрагменты Николаевской батареи, погуляете по Приморскому бульвару, оцените Графскую пристань и увидите фрагмент понтонного моста времен Крымской войны. Кроме того, рассмотрите храм-усыпальницу адмиралов и памятники Затопленным кораблям и адмиралу Нахимову.

Севастополь и знаменитые люди
Севастополь связан со множеством ярких и талантливых имен. Я расскажу о роли в истории 📖 города Потемкина и Екатерины II и покажу дом, где провела детские и юношеские годы Ахматова. А также раскрою, какое отношение к Севастополю имели известный путешественник Миклухо-Маклай и Михаил Лазарев, один из первооткрывателей Антарктиды.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади Нахимова
Знакомьтесь, Севастополь!
Знакомьтесь, Севастополь!
Знакомьтесь, Севастополь!
Знакомьтесь, Севастополь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Меня зовут Инна, я житель Севастополя в четвертом поколении. Люблю свой город, интересуюсь его историей и героическим прошлым. С радостью проведу вас по родным улицам, поделюсь своими знаниями и помогу раскрыть красоту и очарование Севастополя!
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