1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Ханский дворец и пещерный монастырь

В начале путешествия вы посетите «визитную карточку» Бахчисарая — Ханский дворец.

Я раскрою особенности крымско-татарской архитектуры, поделюсь историей 📖 дворца и расскажу, как жили в нем ханы и их жены. Следом мы отправимся в пещерный Свято-Успенский монастырь, основанный византийцами на скалах ущелья в VIII веке. Вы не только внимательно рассмотрите христианскую святыню, но и узнаете, как в тяжелые времена ей пришлось играть роль госпиталя для раненых и даже психиатрического диспансера.

Все краски Бахчисарая

Бахчисарай — настоящий кладезь древних мест с загадочной историей. Вы раскроете тайны урочища Марьям-дере и старинного караимского кладбища Балта-Тиймез, погуляете по скалистым склонам пещерного города-крепости Чуфут-Кале, отыщете скит святой Анастасии и исследуете природный комплекс гротов Качи-Кальон. А еще познакомитесь с Бахчисарайскими сфинксами и впечатлитесь таинственной горой Сувлу-Кая.

Организационные детали