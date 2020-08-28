1 отзыв оставили туристы

Ханский дворец и пещерный монастырь В начале путешествия вы посетите «визитную карточку» Бахчисарая — Ханский дворец. Я раскрою особенности крымско-татарской архитектуры, поделюсь историей 📖 дворца и расскажу, как жили в нем ханы и их жены. Следом мы отправимся в пещерный Свято-Успенский монастырь, основанный византийцами на скалах ущелья в VIII веке. Вы не только внимательно рассмотрите христианскую святыню, но и узнаете, как в тяжелые времена ей пришлось играть роль госпиталя для раненых и даже психиатрического диспансера.
Все краски Бахчисарая Бахчисарай — настоящий кладезь древних мест с загадочной историей. Вы раскроете тайны урочища Марьям-дере и старинного караимского кладбища Балта-Тиймез, погуляете по скалистым склонам пещерного города-крепости Чуфут-Кале, отыщете скит святой Анастасии и исследуете природный комплекс гротов Качи-Кальон. А еще познакомитесь с Бахчисарайскими сфинксами и впечатлитесь таинственной горой Сувлу-Кая.
Организационные детали
Расстояние от Симферополя до Бахчисарая — 40 км.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘. Все транспортные расходы включены в стоимость.
Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
Экскурсия длится от 6 до 9 часов в зависимости от вашего темпа и интересов.
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость экскурсии 🧭 (посещение по желанию): Ханский дворец — 300 рублей взрослые, 130 рублей — школьники, Чуфут-Кале — 200 рублей взрослые, 150 рублей пенсионеры, 100 рублей дети и студенты.
На обед мы обычно останавливаемся в уютном ресторане с крымско-татарской кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лена, я всю жизнь живу в Крыму и очень его люблю. Вожу индивидуальные экскурсии на своем автомобиле уже два года и всегда с радостью показываю гостям Крыма наш удивительный край, рассказываю о местной истории, традициях, менталитете и щедро делюсь практическими советами: где лучше остановиться, купить фрукты, вино и попробовать местную кухню. До скорой встречи!
Экскурсией мы очень довольны, гид корректирует маршрут в соответствии с пожеланиями и возможностями группы. Мы посетили по-настоящему не туристические места. Прекрасные виды Крыма. С нами был ребенок 3-х лет, ему экскурсия тоже была не в тягость.