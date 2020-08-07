3 отзыва оставили туристы

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Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи

Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга

5
3 отзыва
Наташа
Наташа – представитель из Симферополя
Чтобы прочувствовать настоящий характер Крымского полуострова, нужно непременно отправиться в горы ⛰️.

В этом «кругосветном путешествии» за один день мы охватим красивейшие 🤩 локации Южной Демерджи — окруженную легендами Долину привидений, Солнечную поляну, рощи с исполинскими буками и гармоничные пейзажи горного озера.

Вы не только прикоснетесь к первозданной природе Крыма, но и зарядитесь силой величественных гор, покорив вершину скалы Аленга.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи

Что вас ожидает

От Долины привидений до Солнечной поляны
Вам встретятся главные символы Южной Демерджи, первым из которых станет Долина привидений — скопление причудливых каменных изваяний, застывших на склоне горы ⛰️. Особенная атмосфера и фантастический ландшафт этого места стали источниками легенд, которые вы услышите, проходя по тропам долины. На середине подъема к вершине мы остановимся у другого места силы — Солнечной поляны, окруженной каменными глыбами, откуда вам откроются невероятно красивые 🤩 ракурсы Демерджи.

Завораживающие панорамы вершины Аленга
Еще немного усилий — и вы уже на высшей точке маршрута, скале Аленга! Пожалуй, самый вдохновляющий горный пейзаж ждет вас именно здесь. Сделав паузу, мы рассмотрим каменные фигуры, похожие на грибы или сказочные домики гномов, а также скалу с профилем Екатерины Великой, которая отлично просматривается с дороги на Алушту.

Прочувствовать контрасты Южной Демерджи
Отдохнув на вершине Аленга и вознаградив себя потрясающими видами, открывающимися с этой точки, мы пройдем по плато Демерджи-Яйла. Летом это место идеально для прогулок, а о том, что здесь творится зимой, лучше любых слов расскажут стволы сосен, изогнутые ледяными ветрами. За пару часов горный пейзаж вокруг вас сменится несколько раз — от хвойного леса до зеленых равнин. После мы отдохнем и перекусим на оборудованной стоянке у высокогорного озера Джурла, выпьем воды из родника и отправимся в обратный путь, который познакомит вас со стражами Демерджи — огромными 500-летними буками, стволы которых можно обхватить, только взявшись за руки.

Кому подойдет прогулка

Активным путешественникам, которые любят природу. В начале маршрута — сложный подъем в гору, когда вы полны сил, а после — спуск по дороге с плавным сбросом высоты.

Организационные детали

  • Встречаемся на ЖД-вокзале Симферополя (станция Курортная). Маршрут достаточно протяженный, поэтому встречаемся рано, а дальше уже решаем, ехать ли к началу маршрута на такси 🚕 или воспользоваться общественным транспортом. Наша задача — добраться до поселка Лучистое, откуда начинается (и где закончится) поход.
  • С собой нужно иметь еду на день (фрукты, бутерброды и т. д. ) и полтора литра воды на человека
  • Обратите внимание, что вечером в горах прохладно, поэтому обязательно захватите теплую кофту
Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине Южной Демерджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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3 отзыва оставили туристы

7 августа 2020
Сходили в горы 4 августа 2020. Маршрут длился от 5 до 6 часов, были и подъемы и спуски и полянки и лесочек, не жарко одним словом. Конечно, пешком лучше всего увидеть живописные виды, пощупать, сфотографировать, пощекотать нервы на высоте и как следует устать, чтобы хорошо выспаться. Нам, как новичкам, Наташа посоветовала лёгкий маршрут, но очень интересный, и не прогадала, нам понравилось, и дочь 9 лет не устала. Незаметно, с перекусами, добрались до вершины горы, потом вниз неспеша, с историями. По всем вопросам можно обращаться к Наташе, она и скажет, что с собой, какая одежда, посоветует, что ещё посмотреть. Нам с мужем и ребёнком очень понравилось, будем вспоминать добрым словом) Мы получили незабываемые ощущения, а также отличные, как живые, фото.
17 сентября 2019
Наталья !!!! Спасибо огромное, все супер !!!! все отлично !!! ты умеешь думать о тех, кто с тобой идет... еще не видя нас. И чаек, и кофе, и бутерброды, и водичка, и кофточка, и курточки... все найдется у тебя в рюкзаке. А то что ты еще и фотолюбитель, то цены тебе нет и фото на память точно останутся в огромном кол-ве. Твои рассказы об окружающем можно слушать и кругозор расширяется. Нелегкая мы были группа, очень разноплановые и разновозрасные от 5 лет до 55 лет, но это тебе было не помехой. Итак любила горы, еще больше их полюбила и Крымские особенно. Рекомендую как экскурсовода, не пожалеете :-)
3 августа 2018
Спасибо за экскурсию. Интересный маршрут, потрясающие виды, которые открываются на разных уровнях восхождения. Идеальный вариант для тех, кто не любит путешествовать в составе большой группы группы туристов. А любит индивидуальные путешествия с интересным гидом, любящим свое дело. Спасибо Наташе за терпение, интересное и приятное общение.

Наташа проводит ещё 3 экскурсии

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