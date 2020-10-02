7 отзывов оставили туристы

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Крым: путешествие по Новому Свету

Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа

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7 отзывов
Сергей
Сергей – Гид из Судака
Новый Свет — райский уголок среди живописных бухт и горных амфитеатров.

Здесь настоящие «шедевры» природы сочетаются с богатой историей 📖 генуэзских колоний, династии Романовых и даже пиратов.

Вы пройдете вдоль моря 🌊 по знаменитой тропе князя Голицына, полюбуетесь на Голубую и Синюю бухты с мыса Капчик и с высоты пика Космос охватите взглядом весь крымский простор!
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Крым: путешествие по Новому Свету
Крым: путешествие по Новому Свету

Что вас ожидает

Тропа князя Голицына и мыс Капчик
Вы пройдете по экскурсионной тропе, проложенной еще в 1912 году к приезду императора Николая II. Она пролегает у подножия горы ⛰️ Коба Кая, вдоль моря 🌊, забегая на мыс Капчик и спускаясь к царскому пляжу. Тропа из зелёной бухты приведёт нас в голицынский грот с винотекой и концертной площадкой. А после отправимся к мысу Капчик — древнему коралловому рифу, впадающему в море. Я расскажу, как знаменитые режиссеры снимали фильмы 🎥 и почему они выбрали именно эти места.

Реликтовая можжевеловая роща
Особый климат в Новом Свете создает реликтовая можжевеловая роща, насыщающая воздух хвойными ароматами. Древовидные можжевельники, которые вы увидите, напоминают японские композиции бонсай, растущие прямо на гладких скалах. Мы побываем и у рифа Караул Оба с красивым зубчатым мысом. Пройдем к Пику Космос — островерхой вершине с великолепной панорамой на 360°, Адамову Ложу — узкому ущелью с ветвистыми узорами плюща и Лестнице Тавров.

Долина Рая и история 📖 Крыма
У живописной долины, поросшей извилистым древовидным можжевельником, вы полюбуетесь причудливыми скалами Пика Космос и вершиной горы Караул Оба. Здесь мы отдохнем и насладимся чистейший воздухом, насыщенным запахом можжевельника, сосен и альпийских трав. А в восточной части долины увидим гроты древних тавров, населявших эти места с III по I век до н. э. И, конечно, я поделюсь важными фактами из истории Крыма и открою некоторые тайны его главных природных мест.

Организационные детали

  • Мы можем добраться до Нового Света на регулярном общественном транспорте или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 30 рублей с человека.
  • С собой важно захватить городской рюкзак на 15-20 литров, воду и перекус.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому стоит надеть удобную спортивную одежду и обувь: кроссовки или сандалии с протекторной подошвой.
Начало и место завершения
🚩 у автовокзала Новый Свет
Крым: путешествие по Новому Свету
Крым: путешествие по Новому Свету
Крым: путешествие по Новому Свету
Крым: путешествие по Новому Свету
Крым: путешествие по Новому Свету
Крым: путешествие по Новому Свету
Крым: путешествие по Новому Свету
Крым: путешествие по Новому Свету

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
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7 отзывов оставили туристы

2 октября 2020
Это был супер поход во многом благодаря гиду Сергею. Новый Свет конечно сам по себе прекрасен и без слов, но когда с тобой рядом человек, искренне любящий эту землю удовольствие двойное. Сергей очень интересно живо повествует об истории Нового Света, да и впринципе с ним можно пообщаться и на другие глубокие темы. Мы были вдвоем с Сергеем поэтому полазили везде где только можно и обсудили всё. Да, и конечно с ним спокойно как с человеком с коллосальным опытом горного туризма. Всем любящим гулять и лазить, рекомендую😁👍
11 сентября 2020
Большое спасибо нашему проводнику Сергею, с которым мы прошли по очень красивым местам и получили большое удовольствие. Маршрут несложный( но мы не поднимались на гору сокол), прогулочный, как мы просили. Было много красивых видов, надышались можжевельником, было супер!
8 сентября 2020
Экскурсия прошла на ура!!! Такой красоты самостоятельно мы бы никогда не увидели. Огромное спасибо экскурсоводу Сергею, 5 часов пролетело, как один миг!
2 сентября 2020
Спасибо Сергею за отличный день, было здорово!
20 августа 2020
Это была лучшая моя экскурсия! Эмоций море, я в восторге! Сергей - самый лучший гид. Очень интересно рассказывает, ведёт по красивейшим местам и тропам, с терпением относится к приступам необходимости перефотографировать все на свете у туриста😂😂я была одна на экскурсии из туристов, и Сергей помогал мне делать фото, искал красивые ракурсы. Природа по этому маршруту невероятная, просто нет слов какая красота. Это восхождение стоило всего, что было на неё затрачено, силы, средства, время)) рассказал много интересный историй) очень приятный глубокомыслящий человек. Рекомендую! По возможности буду обращаться к Сергею еще👍🏻
11 августа 2020
Сергей - замечательный гид, провел интересную экскурсию, ответил на наши разные вопросы про Крым и не только. Рассказал интересные исторические факты, факты о природе этих мест, поделился занимательными историями из своих предыдущих походов, включая спуски в пещеры. Выбрал темп движения по маршруту, удобный для нас. Однозначно рекомендую.
24 июля 2020
Спасибо огромное Сергею за великолепный маршрут и супер позитивный настрой!!! Были на экскурсии вчетвером с друзьями, Сергей провел нас по всем самым красивым местам Нового света, Мы даже поднялись на вершину горы «Космос», (обязательно обувайте удобные кроссовки, тапочки - это плохая идея:) Больше всего понравилась спокойная и непринужденная атмосфера, по желанию мы могли сами выбирать темп, а также места для посещения: купаться на пляже или покорить вершину горы? Конечно пойдем! А можно и то и другое. Сергей на протяжении всего тура баловал нас увлекательными историческими фактами, местами и весьма забавными. Очень рекомендуем тур во главе с Сергеем, самое главное, за чем приезжают в Крым - так это за незабывемыми и яркими впечатлениями. Будьте уверены, в Новом Свете вы их точно получите;)

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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4 000
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Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф