Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Поход к вершине горы Сокол

Изучить заповедную крымскую природу в окрестностях Судака и подняться на реликтовый коралловый риф

Сергей
Сергей – Гид из Судака
Можжевеловые рощи, горный амфитеатр, обрамляющий бухты Нового Света, грандиозные пейзажи и древние коралловые рифы — в этом маршруте собраны главные красоты южного Крыма.

Вы пройдете по живописной тропе князя Голицына, посетите святой источник Анастасии и подниметесь на вершину горы ⛰️ Сокол с потрясающей панорамой.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол

Что вас ожидает

Эко-тропа князя Голицына
Первая часть нашего маршрута пройдет вдоль склона Сыхт Лар, по живописной горной тропе, проложенной в 19 веке князем Голицыным. Вы полюбуетесь южными ландшафтами, которые навеют мысли о Греции, Италии и Ликии. Узнаете, как князь проложил водопровод с акведуком. А невероятные виды на Новый Свет, реликтовые деревья 🌳 можжевельника, сосны Станкевича, восседающие на скалах, и дикие кактусы-опунции привнесут в нашу прогулку 👣 особый крымский колорит.

Святой источник Анастасии
У подножия горы ⛰️ Сокол, главной цели нашей прогулки, вы отдохнете рядом с целебным источником святой Анастасии, или Настасья Чешме. Я расскажу об истории 📖 родника, которая восходит к эпохе Византии, а вы сможете утолить жажду или освежиться в обустроенной купели источника.

Гора Сокол: круговая панорама
А после мы покорим гору Сокол — древний и крупнейший в Европе коралловый риф Куш Кая. По пути вы узнаете, почему древние римляне называли великую гору Сенатором, и поймете, почему Куш Кая можно назвать археологическим заповедником. На вершине горы Сокол в качестве награды перед вами откроется фантастическая панорама на 360 градусов с видом на бухты Нового Света, мыс Капчик, изящную гору Караул Оба и судакскую бухту с силуэтом далекого мыса Меганом.

Организационные детали

  • Мы можем добраться до Нового Света на регулярном общественном транспорте или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 30 рублей с человека.
  • С собой желательно взять удобный рюкзак, бутылку воды 1л, перекус (например, бутерброды), удобную спортивную одежду и обувь, а также, на случай непогоды, ветровку, флиску, дождевик.
Начало и место завершения
🚩 с автостанции Нового Света
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол
Поход к вершине горы Сокол

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
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Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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