Еще несколько необычных экскурсий в Судаке

Здравствуйте, дорогие мои гости! Добро пожаловать в жемчужину и котел народов Крыма! Меня зовут Хасан, я родился и вырос в родном Крыму. Очень люблю путешествовать и знакомиться с интересными людьми, а также знакомить гостей с интересными фактами истории, культуры, традиции, кухни и быта местных жителей полуострова. Люблю красивые места и панорамы этого чудесного уголка, буду рад их показать, вдохновить и влюбить в Крым :)