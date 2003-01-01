Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

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Ай-Петри на автомобиле

Посетить самую известную вершину Крыма и впечатлиться фантастическими пейзажами

Михаил
Михаил – представитель из Ялты
Вы подниметесь на Ай-Петри на комфортабельном автомобиле 🚘, оцените панораму Южного Крыма с высоты 1234 метров, посетите древнюю пещеру и разгадаете тайны подземного мира и диких ущелий.

А обратно спуститесь пешком по живописной Таракташской тропе, наслаждаясь чудесными видами на море 🌊 и горы ⛰️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 10 500 ₽ за экскурсию

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Ай-Петри на автомобиле
Ай-Петри на автомобиле

Что вас ожидает

Ай-Петри и не только
Чтобы не расходовать энергию и время на утомительный подъем, мы отправимся к Ай-Петри на автомобиле 🚘. В пути вы насладитесь панорамой Южного берега Крыма и остановитесь на водопаде Учан-Су, Черепашьем озере и скале Шишко. А также рассмотрите Серебряную беседку и полюбуетесь буковыми, сосновыми и березовыми рощами. После прогулки по плато посетите одну из оборудованных пещер: Ялтинскую, Трехглазку или Геофизическую.

Живописный трекинг и занимательные истории
Доехав до турбазы Кичкине, мы начнем пеший спуск по Таракташской тропе. По дороге вы узнаете много интересного об истории 📖 Крыма, его целебном климате, флоре и фауне. А также о временах, когда горы ⛰️ были дном древнего океана, а море 🌊 — пресноводным озером. Расскажем мы и о том, как живет Крым сегодня: где работают и как отдыхают местные, как меняется погода от сезона к сезону и какие события происходят здесь на протяжении года.

Организационные детали

Экскурсия проходит на кроссовере Suzuki Grand Vitara, который позволит нам подняться на Ай-Петри независимо от сюрпризов погоды.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Ай-Петри на автомобиле
Ай-Петри на автомобиле
Ай-Петри на автомобиле
Ай-Петри на автомобиле
Ай-Петри на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил, я краевед и активный член Русского географического общества. Занимаюсь поисковыми работами в рамках исторической археологии. А также вместе с командой профессиональных гидов провожу экскурсии по самым живописным местам Крыма.
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