Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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Достояние Севастополя

Путешествие по городу и его окрестностям с оглядкой на историю, культуру и науку Южного берега Крыма

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • Заказать экскурсию

6500 за экскурсию

Юлия
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Юлия – Гид в Ялте
Путешествие по Севастополю — это дорога к его героическому прошлому и возможность прикоснуться к судьбоносным моментам истории 📖 России.

На экскурсии вы не только познакомитесь со знаковыми достопримечательностями 🏛️ города-героя, но и увидите за фасадами домов в старых кварталах судьбы людей, соткавших Севастополю неповторимую ауру и оригинальный характер.

А остановки в примечательных объектах Южнобережной трассы дополнятся рассказами о научной и культурной жизни региона.
Достояние Севастополя
Достояние Севастополя

Что вас ожидает

На пути к городу — природа, места киносъемок и научные исследования
Дорога в город — живописная Южнобережная трасса, проходящая у самого подножья Главной гряды Крымских гор, — не только удивит захватывающими видами, но и откроет вам местные тайны и любопытные факты. Вы увидите горы, словно высеченные великим скульптором, — «Кошка», «Дракон» и «Аджарга». В поселке Симеиз познакомитесь с обсерваторией, на которой под руководством С.П.Королева впервые в истории было принято первое изображение обратной стороны Луны. В программе также будет Кацивели — поселок, ставший на долгие годы научной базой для изучения физики моря, место, где рождался шторм и была разгадана тайна Сирен. Вы побываете в живописных местах, где проходили съемки культового фильма 60-х годов — «Человек-амфибия», и на виноградниках «Золотой балки». А затем вам предстоит встреча с мысом Сарыч — самой южной точкой Крыма, горой Гасфорта и Мишень, в недрах которой до сегодняшнего дня находится засекреченный командный пункт Черноморского флота, подготовленный на случай ядерной войны.

Севастополь — дорогой славы
Сапун-гора: именно здесь, на подступах к городу, в символическом месте, которое неоднократно становилось оборонительным рубежом, и начнется знакомство с городом. Перед вами откроется вид на изумрудную Балаклавскую долину — место легендарного сражения периода Русско-Турецкой войны 1854-1856 гг., ставшее не только страницей истории, но и подарившее культуре такие предметы и понятия как кардиган, балаклава и «тонкая красная линия». Пройдя через аллею орудий, участвовавших во Второй Мировой войне, вы достигнете диорамы Сапун-горы, где сможете совершить полное визуальное погружение в тот майский день, когда советские войска наступали, освобождая Севастополь. Дорога, ведущая в город, познакомит вас с Южной бухтой и Пересыпью, старейшими улицами и кварталами города. Вы побываете в местах, овеянных аурой героизма и подвига русских солдат: Панораме, 4-ом бастионе и Язоновском редуте, Историческом бульваре и Площади Нахимова, Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., Графской пристани и многих других исторических достопримечательностях.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Продолжительность экскурсии 10-12 часов
  • Экскурсия автомобильная, проводится на вашем транспорте или машине гида (в этом случае транспорт оплачивается отдельно и в стоимость не входит). Транспорт, предоставляемый гидом — с опытным профессиональным водителем, стоимость — 10000 руб.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — Балаклавский подземный музейный комплекс : взрослый — 300 руб., учащиеся (при предъявлении подтверждающего документа) — 100 руб.
    — Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г»: взрослый — 500 руб., дети до 16 лет − 250 руб., до 18 лет − 350 руб.
    — Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855гг.»: 550 руб., дети до 16 лет − 300 руб., до 18 лет — 400 руб.
  • Дополнительно возможна прогулка по бухтам Севастополя (30-60 мин.), стоимость от 350 руб. до 10000 руб.(в зависимости от продолжительности и пожеланий гостей прогулка возможна как в группе, так и индивидуально)
Достояние Севастополя
Достояние Севастополя
Достояние Севастополя
Достояние Севастополя
Достояние Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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