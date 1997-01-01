Алёна проводит ещё 3 экскурсии

Фотопрогулка по Боткинской тропе Из Ялты мы отправимся к горной речке Яузлар, которая образует несколько небольших живописных водопадов. Наш путь пройдет по Боткинской тропе через заповедный сосновый лес: здешний воздух, насыщенный хвойными ароматами, можно буквально есть ложкой! По дороге я поделюсь местными легендами и расскажу вам о докторе Сергее Боткине, в честь которого назвали знаменитую тропу. А в самых выразительных природных уголках будем устраивать фото-паузы, чтобы пополнить ваш запас идеальных крымских фотографий.
Завтрак на высоте За время горной прогулки мы наверняка проголодаемся — самое время выйти на смотровую площадку с головокружительным видом на близлежащие горы ⛰️, море 🌊 и Ялту, оставшуюся далеко внизу. Лучше места для завтрака не найти! Устроимся поудобнее и не спеша насладимся ароматным травяным чаем или горячим кофе со свежей выпечкой. А после уютного завтрака, в зависимости от погоды, вернемся в город 🏙️ по Боткинской тропе или вдоль русла реки Яузлар, которая приберегла для нас еще несколько водопадов.
Организационные детали
В стоимость включено: около 100 ваших фотографий, сделанных на профессиональную камеру Nikon D5300; угощения на завтрак (чай, кофе, выпечка 🥨 и пр. )
Уровень сложности маршрута: 2 из 5 (несложный), поэтому прогулка 👣 подойдет путешественникам любого возраста и уровня подготовки. Но нужно будет пройти по горной тропе (подъем займет около часа), поэтому выбирайте удобную обувь. Также можно взять с собой бутылочку питьевой воды.
Начало и место завершения
🚩 на «Поляне Сказок» в Ялте
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.