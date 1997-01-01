Алёна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Фотопрогулка по Боткинской тропе

Из Ялты мы отправимся к горной речке Яузлар, которая образует несколько небольших живописных водопадов. Наш путь пройдет по Боткинской тропе через заповедный сосновый лес: здешний воздух, насыщенный хвойными ароматами, можно буквально есть ложкой! По дороге я поделюсь местными легендами и расскажу вам о докторе Сергее Боткине, в честь которого назвали знаменитую тропу. А в самых выразительных природных уголках будем устраивать фото-паузы, чтобы пополнить ваш запас идеальных крымских фотографий.

Завтрак на высоте

За время горной прогулки мы наверняка проголодаемся — самое время выйти на смотровую площадку с головокружительным видом на близлежащие горы ⛰️, море 🌊 и Ялту, оставшуюся далеко внизу. Лучше места для завтрака не найти! Устроимся поудобнее и не спеша насладимся ароматным травяным чаем или горячим кофе со свежей выпечкой. А после уютного завтрака, в зависимости от погоды, вернемся в город 🏙️ по Боткинской тропе или вдоль русла реки Яузлар, которая приберегла для нас еще несколько водопадов.

Организационные детали