Илья проводит ещё 4 экскурсии

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Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера

Увидеть Алушту с высоты 550 метров, услышать местные легенды и пообедать с шикарным видом

Илья
Илья – Гид из Ялты
Вас ждет несложный, но красивый маршрут: по пути будут меняться ландшафты — лавандовые поля, пологие подъемы и живописные скалы.

Вы покорите гору Парагильмен и насладитесь открывающимися с нее панорамами, услышите о крымских красотах и истории 📖, а после отдохнете и подкрепитесь на берегу озера.

На память о походе у вас останутся снимки от профессионального фотографа.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 6 500 ₽ за экскурсию

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Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера

Что вас ожидает

Гора с греческим именем
Этот маршрут отлично подойдет начинающим туристам. Первым пунктом станет гора Парагильмен — ее считают самым высоким отторженцем главной гряды, проходящей по всему южнобережью. Мы поднимемся на комфортную высоту в 550 метров, сделаем несколько снимков. Вы узнаете, что значит «Парагильмен», увидите главного «медведя» Крыма и услышите о ближайших природных достопримечательностях 🏛️ и локациях: «Красном камне», Крымском природном заповеднике и высочайшей горе региона — Роман-Кош.

Релакс на озере
Далее мы за час доберемся до озера Юбилейное (или Бирюзовое, как зовут его жители), художественно вписавшегося в горный пейзаж: я расскажу, почему его второе название отсылает к 30-летию Победы. Здесь вы отдохнете и при желании искупаетесь, а еще мы устроим небольшой пикник! Крымское вино 🍷, мясо, овощи и сыр будут в нашем меню, но мы можем скорректировать его с учетом ваших вкусов!

А вернемся к остановке на трассе через поселок Запрудное (30 минут).

Организационные детали

  • Длительность маршрута — около 6 часов
  • До начала маршрута можно добраться общественным транспортом
  • Пикник входит в стоимость экскурсии 🧭 (крымское вино, мясо, овощи и сыр), мы можем скорректировать меню с учетом ваших предпочтений
  • Фотосессия у озера включена в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 у остановки Малый маяк
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера
Горная прогулка и пикник у Бирюзового озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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