Иван проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Сырные скалы и храм-маяк на берегу моря

Только недавно они стали привлекать внимание путешественников, а ведь это место в поселке Малореченское без преувеличения уникальное. Вы рассмотрите фактурные скалы, напоминающие дырявый сыр — такими их сделали волны и ветер. Отличные фото обеспечены! Рядом стоит изящный храм Николая Чудотворца, самый высокий в Крыму. С его смотровой площадки насладимся морскими пейзажами и по желанию зайдем внутрь.

Водопад Джур-Джур и гора Демерджи: красота и тайна

Добраться до водопада можно на внедорожнике (за доплату) или пешком — 1 км по пыльной дороге, зато потом по тропе через зеленый буковый лес 🌳, где часто снимали советские сказки. И затем вас ждет Джур-Джур, полноводный даже жарким летом. Если захотите, также искупаетесь в каскадах горной реки.

Путешествие продолжится к подножию горы ⛰️ Демерджи с россыпью оригинальных каменных фигур на склонах. На прогулке 👣 около скального массива вы узнаете, как образовались каменные изваяния и что общего у Демерджи с горой Монсеррат недалеко от Барселоны.

Дегустация на горной сыроварне

Финал путешествия будет вкусным: на сыроварне с видом на долину города Алушта вы попробуете 6-7 видов крымских сыров. Здесь же вам предложат замечательное красное вино 🍷 из винограда, выращенного на западе полуострова.

Организационные детали

Удобная спортивная обувь и головные уборы — лучшие друзья этой экскурсии

Транспорт

Экскурсия проводится на комфортном транспорте: легковом автомобиле 🚘 Volkswagen Jetta или минивэне Ford Tourneo Custom

Если вы на своем автомобиле, то экскурсия ⛳ будет стоить 6500 руб.

Дополнительные расходы