Анна проводит ещё 1 экскурсию

Живописная тропа Нам предстоит подняться на Ялтинское плато по зрелищной Узенбашской тропе, которая лежит через горный хребет. Я поведу рассказ о происхождении необычного названия дороги и ее истории 📖, а вашему взору предстанут шикарные виды на Ялту, черноморское побережье от Никиты до Гаспры и красивейший изумрудный лес 🌳. Также мы отыщем карстовую пещеру-храм с удивительной формы сталактитами и сталагмитами, а после поднимемся на плато Дерекой-Яйла и пойдем в сторону Ай-Петри.
Ай-Петринское плато Мы посетим множество видовых площадок, одна из которых — на вершине скалы Ай-Валентин (святая Валентина). Оттуда путь серпантином спускается по склонам нагорья, открывая сказочные виды на обвалы и большие осыпи, море 🌊 и побережье. Тропа выведет нас к канатной дороге, по которой спуститесь с легендарной горы ⛰️ Ай-Петри. Осматривая окрестности с высоты 1234 метров, вы не только насладитесь головокружительной панорамой, но также ощутите величие природы и свое с ней единение.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
На экскурсию ⛳ допускаются дети от 10 лет
Сложность маршрута: средняя, подъем составляет 9 км.
Дополнительные расходы
Если вы добираетесь в Ялту из Симферополя, стоимость проезда в одну сторону составит 200-300 рублей на автобусе 🚌 (не входит в стоимость тура, оплачивается дополнительно). Также нам понадобится внутренний транспорт по Ялте — маршрутное такси 🚕 стоимостью 15 рублей.
При необходимости есть возможность организовать трансфер до Ялты за дополнительную плату
В стоимость экскурсии 🧭 не входит спуск по канатной дороге — 400 руб. (либо такая же стоимость на авто)
Начало и место завершения
🚩 — на автовокзале г. Ялта
Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Анна, по образованию я архитектор и ландшафтный дизайнер. Живу в Крыму всю жизнь и очень люблю горы. Мы с дружной командой гидов проводим однодневные и многодневные походы по самым живописным местам нашего края: водопадам, рекам, каньонам, долинам и пещерным городам. Мы «болеем» своим делом и сделаем все, чтобы вам понравилось наше совместное приключение!