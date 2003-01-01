Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри

Подняться по Узенбашской тропе, знакомясь с историей Ялты, и посетить красивейший пик Ай-Петри

Николай
Николай – представитель из Ялты
Мы отправимся на поиски приключений по исторической Узенбашской тропе.

По дороге я расскажу о местной флоре и фауне, главных памятниках и достопримечательностях 🏛️, проведу вас в красивейшую пещеру, где раньше находился храм, а также покажу лучшие смотровые площадки.

А вишенкой на торте станет поездка на канатной дороге с вершины Ай-Петри.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри

Что вас ожидает

Живописная тропа
Нам предстоит подняться на Ялтинское плато по зрелищной Узенбашской тропе, которая лежит через горный хребет. Я поведу рассказ о происхождении необычного названия дороги и ее истории 📖, а вашему взору предстанут шикарные виды на Ялту, черноморское побережье от Никиты до Гаспры и красивейший изумрудный лес 🌳. Также мы отыщем карстовую пещеру-храм с удивительной формы сталактитами и сталагмитами, а после поднимемся на плато Дерекой-Яйла и пойдем в сторону Ай-Петри.

Ай-Петринское плато
Мы посетим множество видовых площадок, одна из которых — на вершине скалы Ай-Валентин (святая Валентина). Оттуда путь серпантином спускается по склонам нагорья, открывая сказочные виды на обвалы и большие осыпи, море 🌊 и побережье. Тропа выведет нас к канатной дороге, по которой спуститесь с легендарной горы ⛰️ Ай-Петри. Осматривая окрестности с высоты 1234 метров, вы не только насладитесь головокружительной панорамой, но также ощутите величие природы и свое с ней единение.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • На экскурсию ⛳ допускаются дети от 10 лет
  • Сложность маршрута: средняя, подъем составляет 9 км.

Дополнительные расходы

  • Если вы добираетесь в Ялту из Симферополя, стоимость проезда в одну сторону составит 200-300 рублей на автобусе 🚌 (не входит в стоимость тура, оплачивается дополнительно). Также нам понадобится внутренний транспорт по Ялте — маршрутное такси 🚕 стоимостью 15 рублей.
  • При необходимости есть возможность организовать трансфер до Ялты за дополнительную плату
  • В стоимость экскурсии 🧭 не входит спуск по канатной дороге — 400 руб. (либо такая же стоимость на авто)
Начало и место завершения
🚩 — на автовокзале г. Ялта
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Николай
Николай
Меня зовут Николай, с детства я живу в Крыму и уже 10 лет как «заболел» горами. Хочу делиться моим страстным увлечением со всеми, кому это интересно. Горные тропы Крыма, вершины и скалы — это все не оставит вас равнодушными, стоит только попробовать один раз. Безопасность участников на маршруте для меня крайне важна: любой маршрут должен оставить только яркие положительные впечатления.
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Николай проводит ещё 1 экскурсию

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