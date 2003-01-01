Илья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Трекинг сквозь Байдарские ворота

Мы отправимся в путь по старой севастопольской трассе 19 века, минуем Байдарские ворота и по лесной тропинке начнем восхождение на гору Челеби. Во времена царской России здесь добывали исландский шпат — я расскажу о свойствах минерала, который нередко используется в оптических приборах. По дороге вам откроются впечатляющие панорамы южного побережья Крыма и легендарной Байдарской долины.

Закат у Храма Солнца

По плато и через видовые площадки мы пойдем дальше, к Храму Солнца, который выстроен в форме круга и имеет несколько названий, одно из которых — Чертовы Пальцы. Особенно захватывающий вид на крымское место силы откроется с горы ⛰️ Ильяс-Кая. Здесь или на вершине Деликли-Бурун мы встретим красочный закат, проводив солнце ☀️ за мыс Айя. А еще вы увидите железную тропу, крымскую виа-феррата, которую предпочитают любители экстрима.

Секреты места силы

Храм Солнца стал местом паломничества путешественников не только благодаря великолепным горным панорамам. Придя сюда с позитивным настроем и чистым сердцем, вы получите ответы на интересующие вопросы и почти осязаемый прилив сил. От себя отмечу, что испытываю особенную легкость во время подъема к Храму и горе Ильи. Мы рассмотрим главный камень-сердцевину, где оставляют подношения и дары путешественники, и круг Солнца: говорят это место способно обновить человека, очистить его энергетику и исполнить желания. Правда ли это? Кто знает, но я уверен, что каждому стоит пройти такой обряд.

Организационные детали