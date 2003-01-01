Илья проводит ещё 2 экскурсии

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Храм Солнца: трекинг к месту силы

Исследовать одну из красивейших локаций горного Крыма и встретить закат на вершине Ильяс-Кая

Илья
Илья – Гид из Ялты
Наш путь лежит к Храму Солнца — мистическому месту, окруженному легендами, горными ⛰️ вершинами и пейзажами Байдарской долины.

Приготовьтесь пополнить коллекцию любимых панорам Крыма, встретить закат на вершине Ильяс-Кая и прикоснуться к камням природного феномена, чтобы попросить совета и зарядиться энергией.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы

Что вас ожидает

Трекинг сквозь Байдарские ворота
Мы отправимся в путь по старой севастопольской трассе 19 века, минуем Байдарские ворота и по лесной тропинке начнем восхождение на гору Челеби. Во времена царской России здесь добывали исландский шпат — я расскажу о свойствах минерала, который нередко используется в оптических приборах. По дороге вам откроются впечатляющие панорамы южного побережья Крыма и легендарной Байдарской долины.

Закат у Храма Солнца
По плато и через видовые площадки мы пойдем дальше, к Храму Солнца, который выстроен в форме круга и имеет несколько названий, одно из которых — Чертовы Пальцы. Особенно захватывающий вид на крымское место силы откроется с горы ⛰️ Ильяс-Кая. Здесь или на вершине Деликли-Бурун мы встретим красочный закат, проводив солнце ☀️ за мыс Айя. А еще вы увидите железную тропу, крымскую виа-феррата, которую предпочитают любители экстрима.

Секреты места силы
Храм Солнца стал местом паломничества путешественников не только благодаря великолепным горным панорамам. Придя сюда с позитивным настроем и чистым сердцем, вы получите ответы на интересующие вопросы и почти осязаемый прилив сил. От себя отмечу, что испытываю особенную легкость во время подъема к Храму и горе Ильи. Мы рассмотрим главный камень-сердцевину, где оставляют подношения и дары путешественники, и круг Солнца: говорят это место способно обновить человека, очистить его энергетику и исполнить желания. Правда ли это? Кто знает, но я уверен, что каждому стоит пройти такой обряд.

Организационные детали

  • Протяженность пешеходного маршрута 13 км. К месту старта участники добираются самостоятельно.
  • С собой необходимо взять пару перекусов и 1. 5 литра воды на человека
Начало и место завершения
🚩 на остановке трассы Ялта-Севастополь
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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Илья проводит ещё 2 экскурсии

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