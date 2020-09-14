1 отзыв оставили туристы

Тонизирующий маршрут Тропа здоровья — это один из видов лечения с помощью физической нагрузки и целебного горного воздуха. Поэтому вы не только полюбуетесь ялтинской природой, но и станете здоровее! На маршруте мы повстречаем горные речки и минуем родники, перейдем Чертов мостик, увидим скальники и побываем на крестовой горе Ставри-Кая. Вы насладитесь панорамными видами Ялты и звуками водопада Учан-Су. И так как я фотограф, я сделаю несколько снимков о нашем путешествии на профессиональную камеру.
Рассказы о тропе Вы услышите о судьбе известного русского врача Боткина и узнаете, как его изучение крымского климата связано с появлением дворца императрицы Марии Александровны. Поговорим и о самой тропе: когда и как был проложен маршрут, в чем особенности местной природы. Также я расскажу легенды о горе Ставри-Кая и Чертовом мостике и помогу понять, как появились их названия.
Организационные детали
Маршрут круговой, начинается у Боткинской тропы, недалеко от Ялтинского зоопарка, и там же заканчивается. Длительность — около 6 часов.
С собой возьмите литр воды и перекус
После экскурсии 🧭 я вышлю вам около 20-30 общих фотографий без обработки
Обратите внимание: летом, в засушливое время, поток водопада Учан-Су сильно уменьшается
Начало и место завершения
🚩 у зоопарка «Сказка»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вчера побывали на тропе здоровья. От экскурсии в восторге. Основной целью было добраться до Креста, который расположен на горе на отступе, с видом на Ялтинскую бухту. Впечатления превосходные. Небо, горы, сосны, простор и мощный крест. Почувствовала сила и мощь природы. Экскурсовод Илья с богатым опытом хождения по горам. Он настолько любит горы, что часто в несезон ходит один! в горы. Поэтому его рассказ был пропитан особым трепетом к истории Крыма и гор. Много чего интересного узнали о походах. Сам маршрут достаточно несложный. Но надо быть готовым, что подъем в гору требует усилий. Илья помог мне справиться со сложностями восхождения. Огромным бонусом экскурсии оказались фотографии среди изумительной природы, которые делал Илья на профессиональном фотоаппарате, "доза" чистейшего кислорода и !!!! обнаружение отсутствия жирочка на животе. Тропа оказалась действительно целебной.