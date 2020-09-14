1 отзыв оставили туристы

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Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья

Насладиться чудесными видами и прокачать иммунитет среди сосновых лесов, гор, речек и водопадов

5
1 отзыв
Илья
Илья – Гид из Ялты
Боткинская тропа собрала все плюсы оздоровительных маршрутов: она отлично подойдет для короткой прогулки, имеет богатую историю 📖 и славится разнообразием ландшафта.

Я проведу вас к вершине Ставри-Кая, помогу перебороть страх у Чертова мостика и покажу водопад Учан-Су с разных ракурсов.

А еще бонусом вы получите около 20-30 фотографий на память о нашем походе!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 800 ₽ за человека

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Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья

Что вас ожидает

Тонизирующий маршрут
Тропа здоровья — это один из видов лечения с помощью физической нагрузки и целебного горного воздуха. Поэтому вы не только полюбуетесь ялтинской природой, но и станете здоровее! На маршруте мы повстречаем горные речки и минуем родники, перейдем Чертов мостик, увидим скальники и побываем на крестовой горе Ставри-Кая. Вы насладитесь панорамными видами Ялты и звуками водопада Учан-Су. И так как я фотограф, я сделаю несколько снимков о нашем путешествии на профессиональную камеру.

Рассказы о тропе
Вы услышите о судьбе известного русского врача Боткина и узнаете, как его изучение крымского климата связано с появлением дворца императрицы Марии Александровны. Поговорим и о самой тропе: когда и как был проложен маршрут, в чем особенности местной природы. Также я расскажу легенды о горе Ставри-Кая и Чертовом мостике и помогу понять, как появились их названия.

Организационные детали

  • Маршрут круговой, начинается у Боткинской тропы, недалеко от Ялтинского зоопарка, и там же заканчивается. Длительность — около 6 часов.
  • С собой возьмите литр воды и перекус
  • После экскурсии 🧭 я вышлю вам около 20-30 общих фотографий без обработки
  • Обратите внимание: летом, в засушливое время, поток водопада Учан-Су сильно уменьшается
Начало и место завершения
🚩 у зоопарка «Сказка»
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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1 отзыв оставили туристы

14 сентября 2020
Вчера побывали на тропе здоровья. От экскурсии в восторге. Основной целью было добраться до Креста, который расположен на горе на отступе, с видом на Ялтинскую бухту. Впечатления превосходные. Небо, горы, сосны, простор и мощный крест. Почувствовала сила и мощь природы. Экскурсовод Илья с богатым опытом хождения по горам. Он настолько любит горы, что часто в несезон ходит один! в горы. Поэтому его рассказ был пропитан особым трепетом к истории Крыма и гор. Много чего интересного узнали о походах. Сам маршрут достаточно несложный. Но надо быть готовым, что подъем в гору требует усилий. Илья помог мне справиться со сложностями восхождения. Огромным бонусом экскурсии оказались фотографии среди изумительной природы, которые делал Илья на профессиональном фотоаппарате, "доза" чистейшего кислорода и !!!! обнаружение отсутствия жирочка на животе. Тропа оказалась действительно целебной.

Илья проводит ещё 2 экскурсии

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