Илья проводит ещё 2 экскурсии

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Пешая экскурсия на гору Ай-Петри

Подняться на самую известную высоту Крыма, а по пути исследовать местные красоты

Илья
Илья – Гид из Ялты
Ай-Петри покорит ваше сердце, как и многие другие: с ее вершины вам откроются панорамы моря 🌊 и Ялты, с запада — вид на гору Кошка, а с востока — мистический Аю-Даг.

Живописным маршрутом, через ущелья и смотровые, я выведу вас к водопаду Учан-Су и расскажу о необычных скалах Таракташа.

А еще сделаю снимки нашего путешествия!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри

Что вас ожидает

Самый красочный маршрут
Именно пешая прогулка 👣 позволит увидеть всю красоту Крымских гор! На пути нам встретятся любопытные ущелья, водопад Учан-Су и смотровые площадки, где вы сделаете панорамные фотографии 📸. Пройдем и мимо столетнего водозабора, заберемся на гору Шишко и увидим фантастические скалы Таракташского гребня. И, наконец, подойдем к главной цели путешествия — горе Ай-Петри.

Высота 1234 метра
Уже на вершине горы ⛰️, помимо захватывающих видов, вас ждут не менее захватывающие дух развлечения: при желании можно проверить себя и пройти по подвесным мосткам. Либо же с ветерком прокатиться на зиплайне вниз, к канатной станции. А после, вдоволь насладившись пейзажами с горы, мы начнем спуск с горы к трассе — он займет не более двух часов.

Кому подойдет экскурсия

Подготовленным туристам: есть длительные и крутые подъемы и спуски, общая длина маршрута — 20 км.

Организационные детали

  • Трансфер к началу маршрута не предусмотрен — мы добираемся общественным транспортом
  • По желанию отдельно оплачивается прогулка по мостикам (500 рублей) или канатная дорога вниз (400 рублей)
  • После экскурсии 🧭 я вышлю вам около 20-30 общих фотографий без обработки
  • Обратите внимание: летом, в засушливое время, поток водопада Учан-Су сильно уменьшается
Начало и место завершения
🚩 в Ялте
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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Илья проводит ещё 2 экскурсии

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