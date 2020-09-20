2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

В здоровом теле здоровый дух

Мы пройдём маршрутом первых русских климатологов, придумавших оздоровительные пешие прогулки — терренкуры: ваши мысли освободятся от тяжести ежедневных проблем, а организм очистится от вредных веществ, которыми насыщен воздух мегаполисов. Наш путь тянется вдоль южных склонов главной гряды крымских гор ⛰️ — по Боткинской и Штангеевской тропам. Вы увидите самый высокий водопад Восточной Европы Учан-Су, полюбуетесь видом на Ялту со скалы Ставри-Кая и с многочисленных смотровых площадок самого маршрута и насладитесь свежестью горных ущелий, по которым весело 🥳 сбегают воды горных рек и ручьёв.

Несколько слов о крае

По пути я расскажу самое интересное из истории 📖, географии и геологии Крыма. Вы узнаете о том, как дикий малообследованный край стал центром климатолечения Российской империи, и послушаете легенды и любопытные факты о тех местах, которые встретятся на нашем маршруте.

Организационные детали

• Поход несложный, доступный для детей. Но тем не менее — набор высоты составляет 400 метров, а расстояние 9 км, поэтому отсутствие проблем со здоровьем — важное условие участия.

• Темп экскурсии 🧭 небыстрый: с остановками, рассказом и временем на фотографии 📸. Моя первоочередная цель — это ваша безопасность.