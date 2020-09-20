2 отзыва оставили туристы

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По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника

Оздоровительный маршрут со сказочными панорамами Крыма, горными ручьями и ущельями

5
2 отзыва
Михаил
Михаил – Гид из Ялты
Я проведу вас двумя тропами по заповедным землям края: вы насладитесь видами ласковых морских гаваней, величественными горными ⛰️ просторами, мощью самого высокого водопада в Восточной Европе — и главное, таким свежим воздухом, о котором городские жители могут лишь мечтать.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 830 ₽ за человека

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По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника

Что вас ожидает

В здоровом теле здоровый дух
Мы пройдём маршрутом первых русских климатологов, придумавших оздоровительные пешие прогулки — терренкуры: ваши мысли освободятся от тяжести ежедневных проблем, а организм очистится от вредных веществ, которыми насыщен воздух мегаполисов. Наш путь тянется вдоль южных склонов главной гряды крымских гор ⛰️ — по Боткинской и Штангеевской тропам. Вы увидите самый высокий водопад Восточной Европы Учан-Су, полюбуетесь видом на Ялту со скалы Ставри-Кая и с многочисленных смотровых площадок самого маршрута и насладитесь свежестью горных ущелий, по которым весело 🥳 сбегают воды горных рек и ручьёв.

Несколько слов о крае
По пути я расскажу самое интересное из истории 📖, географии и геологии Крыма. Вы узнаете о том, как дикий малообследованный край стал центром климатолечения Российской империи, и послушаете легенды и любопытные факты о тех местах, которые встретятся на нашем маршруте.

Организационные детали

• Поход несложный, доступный для детей. Но тем не менее — набор высоты составляет 400 метров, а расстояние 9 км, поэтому отсутствие проблем со здоровьем — важное условие участия.
• Темп экскурсии 🧭 небыстрый: с остановками, рассказом и временем на фотографии 📸. Моя первоочередная цель — это ваша безопасность.

Начало и место завершения
🚩 — ТЦ Конфетти, ул. Большевистская, 10
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника
По Боткинской тропе — к сердцу Ялтинского заповедника

Экскурсия проводится в субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Я занимаюсь организацией экскурсий и пеших походов по горному Крыму. Являюсь аттестованным экскурсоводом. Это моя основная работа. Хорошо знаю горные маршруты и увлечен историей своего края. По образованию я экономист, однако, как это нередко бывает, увлечения начинают постепенно охватывать всю сферу жизни и становятся основным смыслом и миссией деятельности человека. Горы всегда привлекали меня своей красотой и умиротворением. Я хочу поделиться с вами своей любовью к Крыму и его неповторимой природе, культуре и истории.
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2 отзыва оставили туристы

20 сентября 2020
Михаил-отличный рассказчик и очень обаятельный человек! Маршрут не сложный и интересный.
20 сентября 2020
Мне все очень понравилось ! Виды невероятные ! Природа удивительная ! Скалы, сосны, можжевельники! Сама тропа легкая ! С нами в группе был ребёнок дошкольного возраста и собака, и совершенно никто не почувствовал сложностей в прохождении! Природа Крыма просто пленяет!😍Спасибо Михаилу за экскурсию! Я невероятно счастлива, что сходила!👍🏻👍🏻

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