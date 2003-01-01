Олег проводит ещё 1 экскурсию

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Поход-экспедиция по следам римлян!

Исследовать пещеру Белянского и покорить знаменитый маршрут «Чёртова лестница»

Олег
Олег – представитель из Ялты
Тем, кто любит «полазить по горам» и хочет увидеть настоящий полуостров Крым, я предлагаю пройти маршрутом римских легионеров.

Это путь от Южнобережного шоссе до Байдарской долины — по валунам Чёртовой лестницы и вдоль реки Боса.

Вы покорите горную тропу, заглянете в пещеру, налюбуетесь видами и отдохнете за обедом в тишине леса.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 650 ₽ за человека

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Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!

Что вас ожидает

Пещера, которую открыли только в 2008 году
Наша первая цель — пока еще малоизвестная пещера Белянского. Альпинисты-первопроходцы обнаружили ее случайно и были впечатлены размерами пещерного зала: протяженность 56 м, высота свода до 20 м. В 2012 году пещеру обследовали профессиональные спелеологи — посещать ее сегодня безопасно и интересно.

Чертова лестница — тропа на горном перевале
Мы начнем подъем по Шайтан-Мердвен, или знаменитой Чёртовой лестнице. В древние времена здесь проходил торговый путь, соединявший побережье с центром Крыма. Подъем по лестнице непрост, ведь высота ее «ступеней» доходит до 1, 5 метров. Они приведут нас к бывшему сторожевому пункту «Мердвен Исар», а следом и к важнейшей римской дороге Крыма — Календской тропе, или Via Militaris. Вымощенная огромными валунами, она до сих пор хорошо сохранилась.

Красота Байдарской долины
Одолев каменные ступени Чертовой лестницы, мы остановимся на опушке Карадагского леса на заслуженный отдых и обед, который проводник приготовит для вас на огне. Финальная часть пути пройдет по Капуркайской тропе, мимо порогов реки Боса. В сухой период воды в реке нет, и мы без особого труда выйдем на склоны горы ⛰️ Календы, откуда открываются дивные пейзажи Байдарской долины. Нам останется спуститься в поселок, где мы сядем на автобус и попрощаемся до новых походов!

Организационные детали

  • Длина трека — около 14 км. Набор высоты — 700 метров.
  • Вам понадобятся головной убор и удобная обувь. Также обязательно положите в рюкзак 1, 5 — 2 литра обычной питьевой воды на человека. Это очень важно!
  • Не стоит брать с собой еду, мы приготовим для вас сытный и вкусный туристический обед. Он включен в стоимость экскурсии 🧭.
Начало и место завершения
🚩 в поселке Олива
Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!
Поход-экспедиция по следам римлян!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
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Олег проводит ещё 1 экскурсию

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