Олег проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Пещера, которую открыли только в 2008 году

Наша первая цель — пока еще малоизвестная пещера Белянского. Альпинисты-первопроходцы обнаружили ее случайно и были впечатлены размерами пещерного зала: протяженность 56 м, высота свода до 20 м. В 2012 году пещеру обследовали профессиональные спелеологи — посещать ее сегодня безопасно и интересно.

Чертова лестница — тропа на горном перевале

Мы начнем подъем по Шайтан-Мердвен, или знаменитой Чёртовой лестнице. В древние времена здесь проходил торговый путь, соединявший побережье с центром Крыма. Подъем по лестнице непрост, ведь высота ее «ступеней» доходит до 1, 5 метров. Они приведут нас к бывшему сторожевому пункту «Мердвен Исар», а следом и к важнейшей римской дороге Крыма — Календской тропе, или Via Militaris. Вымощенная огромными валунами, она до сих пор хорошо сохранилась.

Красота Байдарской долины

Одолев каменные ступени Чертовой лестницы, мы остановимся на опушке Карадагского леса на заслуженный отдых и обед, который проводник приготовит для вас на огне. Финальная часть пути пройдет по Капуркайской тропе, мимо порогов реки Боса. В сухой период воды в реке нет, и мы без особого труда выйдем на склоны горы ⛰️ Календы, откуда открываются дивные пейзажи Байдарской долины. Нам останется спуститься в поселок, где мы сядем на автобус и попрощаемся до новых походов!

Организационные детали