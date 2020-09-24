1 отзыв оставили туристы

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Романовы в Крыму: прощание с Россией

Посетить имения Великих князей и узнать о жизни правящего рода в судьбоносные 1918-1919 годы

5
1 отзыв
Юлия
Юлия – Гид из Ялты
Вы побываете в исторических местах на Южном берегу Крыма, где представители дома Романовых провели последние годы на родине.

Услышите любопытные факты о быте «крымских узников», ожидавших участи в поместьях Дюльбер и Харакс.

Познакомитесь с яркими архитектурными проектами дворцовых комплексов и узнаете о советской эпохе в их жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

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Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией

Что вас ожидает

История крымских владений Романовых
Путешествие пройдет в самом сердце Южного берега Крыма, где расположились три небольших поселка Мисхор, Гаспра и Кореиз. Вы узнаете, почему именно здесь, неподалеку от императорской Ливадии, представители семьи Романовых по примеру государя стали активно приобретать имения. Я расскажу о парках 🌳, дворцах и храмах, ставших шедеврами дворцово-парковой архитектуры России. О послереволюционном периоде, когда памятники стали использовать в качестве домов отдыха и санаториев. А также о государственных дачах советской элиты и ведомственных учреждениях, доступ к которым был долгие годы ограничен.

Имения Дюльбер и Харакс
Вы прогуляетесь 👣 по живописной территории комплексов, принадлежавших Великим князьям Петру Николаевичу и Георгию Михайловичу Романовым, познакомитесь с оригинальными постройками одного из лучших архитекторов страны — Краснова, выполненными в сарацинском и шотландском стиле. Узнаете о последних месяцах пребывания царской семьи в России, связанных именно с этими имениями. Поговорим о жизни «крымских узников» в 1918-1919 гг., о трагических событиях дома Романовых и о счастливом спасении некоторых его представителей, оказавшихся на краю гибели.

В летний период в конце экскурсии 🧭 вы сможете отдохнуть в комфортной пляжной зоне санатория.

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, я организую трансфер на комфортабельном 6-местном Mercedes Viano (либо другом аналогичном транспорте) c опытным профессиональным водителем, стоимость — 5000 руб. Более бюджетные варианты перемещения можно обсудить при бронировании.
  • Также дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 на территорию санатория Дюльбер — 200 руб. /человека; на территорию бывшего имения Харакс — 100 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля или по договоренности
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Романовы в Крыму: прощание с Россией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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1 отзыв оставили туристы

Вячеслав
24 сентября 2020
Экскурсия для тех, кто любит и интересуется историей! Юлия очень увлекательный рассказчик, не только восстановит пробелы в знаниях, но и обязательно узнаёте много новых, интересных фактов!)

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