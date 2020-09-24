1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

История крымских владений Романовых

Путешествие пройдет в самом сердце Южного берега Крыма, где расположились три небольших поселка Мисхор, Гаспра и Кореиз. Вы узнаете, почему именно здесь, неподалеку от императорской Ливадии, представители семьи Романовых по примеру государя стали активно приобретать имения. Я расскажу о парках 🌳, дворцах и храмах, ставших шедеврами дворцово-парковой архитектуры России. О послереволюционном периоде, когда памятники стали использовать в качестве домов отдыха и санаториев. А также о государственных дачах советской элиты и ведомственных учреждениях, доступ к которым был долгие годы ограничен.

Имения Дюльбер и Харакс

Вы прогуляетесь 👣 по живописной территории комплексов, принадлежавших Великим князьям Петру Николаевичу и Георгию Михайловичу Романовым, познакомитесь с оригинальными постройками одного из лучших архитекторов страны — Краснова, выполненными в сарацинском и шотландском стиле. Узнаете о последних месяцах пребывания царской семьи в России, связанных именно с этими имениями. Поговорим о жизни «крымских узников» в 1918-1919 гг., о трагических событиях дома Романовых и о счастливом спасении некоторых его представителей, оказавшихся на краю гибели.

В летний период в конце экскурсии 🧭 вы сможете отдохнуть в комфортной пляжной зоне санатория.

Организационные детали