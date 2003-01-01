Илья проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Микс природных и рукотворных достопримечательностей

Мы начнем с горы ⛰️ Кошка: ее смотровые площадки отлично подойдут для фотосессии. Вы насладитесь горными и морскими пейзажами, услышите об Ай-Петри, а после спуститесь к городу. Мы пройдем через кипарисовую аллею и по пути к пляжу осмотрим старинные виллы. А дальше выйдем к скале Дива, которая живописно врезается в море 🌊 у центрального пляжа: взобраться на нее несложно, а открывающаяся панорама достойна вашего внимания.

Сюжеты Симеиза

Я расскажу о прошлом Симеиза; также вспомним фрагменты из истории 📖 Российской империи, поговорим о виллах 20 века. Вы услышите легенду о горах Кошка, Дива и разрушенной скале Монах, узнаете о происхождении их названий. А еще я покажу вам скалу Панеа, где располагалась древняя крепость, разрушенная турками в 1475 году.

При желании в теплое время года вы можете остаться на пляже и отдохнуть после экскурсии 🧭, купаясь и загорая.

Организационные детали

После экскурсии я вышлю вам от 20 фотографий с цветокоррекцией.