Илья проводит ещё 3 экскурсии

  1. Экскурсии

Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке

Пройти вдоль кипарисовой аллеи, увидеть старинные виллы и сделать снимки на фоне моря и гор

Илья
Илья – Гид из Ялты
Симеиз — будто большой парк 🌳, где удачно вписаны жилые здания и уютные улочки.

Я проведу вас к горе Кошка и живописной скале Дива, покажу лучшие пляжи и раскрою историю 📖 этого селения.

Вы услышите об ансамбле вилл, полюбуетесь завораживающим видом на вершины Ат-Баш и Ай-Петри и получите на память снимки с этой прогулки.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 3 500 ₽ за экскурсию

    Записаться
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке

Что вас ожидает

Микс природных и рукотворных достопримечательностей
Мы начнем с горы ⛰️ Кошка: ее смотровые площадки отлично подойдут для фотосессии. Вы насладитесь горными и морскими пейзажами, услышите об Ай-Петри, а после спуститесь к городу. Мы пройдем через кипарисовую аллею и по пути к пляжу осмотрим старинные виллы. А дальше выйдем к скале Дива, которая живописно врезается в море 🌊 у центрального пляжа: взобраться на нее несложно, а открывающаяся панорама достойна вашего внимания.

Сюжеты Симеиза
Я расскажу о прошлом Симеиза; также вспомним фрагменты из истории 📖 Российской империи, поговорим о виллах 20 века. Вы услышите легенду о горах Кошка, Дива и разрушенной скале Монах, узнаете о происхождении их названий. А еще я покажу вам скалу Панеа, где располагалась древняя крепость, разрушенная турками в 1475 году.

При желании в теплое время года вы можете остаться на пляже и отдохнуть после экскурсии 🧭, купаясь и загорая.

Организационные детали

После экскурсии я вышлю вам от 20 фотографий с цветокоррекцией.

Начало и место завершения
🚩 у остановки Симеиз трассы Ялта-Севастополь
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке
Симеиз и гора Кошка на фотопрогулке

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
Напишите мне

Илья проводит ещё 3 экскурсии

Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
От 1 500
5 часов
Из Ялты — к Боткинской тропе здоровья
4 отзыва
Насладиться чудесными видами и прокачать иммунитет среди сосновых лесов, гор, речек и водопадов
Храм Солнца: трекинг к месту силы
От 3 000
6 часов
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Исследовать одну из красивейших локаций горного Крыма и встретить закат на вершине Ильяс-Кая
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
От 2 200
8 часов
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Подняться на самую известную высоту Крыма, а по пути исследовать местные красоты

Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
1 200
10 часов
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
60 отзывов
Покорить красивейшую вершину Крыма и ощутить дух приключений
Ялта, или «Русская Ницца»
3 700
3 часа
Ялта, или «Русская Ницца»
55 отзывов
Вся прелесть знаменитого курорта, его архитектура и культурная история — в обзорной экскурсии
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
6 500
8 часов
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
50 отзывов
Путешествие по южному побережью Крыма
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
12 990
8 часов
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
16 отзывов
Прокатиться на катере вдоль бухты Символов, услышать предания мыса Фиолент и исследовать город-герой
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
От 1 600
5 часов
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
12 отзывов
Пройти по оздоравливающему маршруту и получить фото на фоне гор и высочайшего водопада в Крыму
В столицу Крымского ханства
6 500
10 часов
В столицу Крымского ханства
12 отзывов
История Бахчисарая, Успенский монастырь и крепость Чуфут-Кале