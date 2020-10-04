4 отзыва оставили туристы

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Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале

Подъём по горным тропам, исследование руин многовекового города и погружение в историю

5
4 отзыва
Михаил
Михаил – Гид из Ялты
Чем славится Крым (кроме природной красоты), так это следами исчезнувших цивилизаций — и Мангуп-Кале тому яркий пример.

Я проведу вас по ущельям к плато, где располагалась столица ⭐️ княжества Феодоро.

Вы прогуляетесь 👣 по территории бывшего города, рассмотрите сохранившиеся фрагменты построек и увлечётесь историей 📖 Крымского Средневековья.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале

Что вас ожидает

Мангуп-Кале: осколок Византии
Во время пешего маршрута мы поднимемся на высоту 584 метра и преодолеем 6 км горных троп. Подъём и спуск пройдут по ущельям, поэтому даже в солнечную погоду идти будет комфортно.

Добравшись до плато, мы начнём исследовать сохранившиеся постройки, от которых так и веет духом Средневековья. Вы осмотрите древние оборонительные стены и башни, рукотворные пещеры, высеченные в скалах, первобытные тюрьмы и казематы, церкви и главную достопримечательность 🏛️ Мангуп-Кале — средневековую цитадель. Кроме того, я покажу вам развалины самого крупного храма горного Крыма — Большой мангупской базилики. А ещё мы пройдемся по территории древнего кладбища — Караимского некрополя, где изучим надгробия с высеченными на древнем иврите эпитафиями.

Путевые заметки и глубокое погружение в историю
По пути из Ялты я познакомлю вас с жизнью края: расскажу о южном береге Крыма, об известных государственных дачах, примечательных посёлках. Вы узнаете, какие животные здесь обитают и что за интересные растения можно отыскать, прогуливаясь по местности. Уже на маршруте мы поговорим непосредственно о Крымском Средневековье и о том, какое значение имел Мангуп-Кале для горной части Крыма. Мои исторические заметки будут подкреплять не изменившиеся с тех пор ландшафт и виды на внутреннюю гряду Крымских гор ⛰️, а также, конечно, фрагменты построек — наследие византийской эпохи.

Организационные детали

• От Ялты и обратно добираемся на моём легковом автомобиле 🚘 (входит в стоимость)
• Если вы не готовы идти по горным тропам до Мангуп-Кале, мы можем добраться от подножия на местном джипе (~1000 руб. )
• Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в древний город 🏙️ (100 рублей), обед (по желанию)

Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Я занимаюсь организацией экскурсий и пеших походов по горному Крыму. Являюсь аттестованным экскурсоводом. Это моя основная работа. Хорошо знаю горные маршруты и увлечен историей своего края. По образованию я экономист, однако, как это нередко бывает, увлечения начинают постепенно охватывать всю сферу жизни и становятся основным смыслом и миссией деятельности человека. Горы всегда привлекали меня своей красотой и умиротворением. Я хочу поделиться с вами своей любовью к Крыму и его неповторимой природе, культуре и истории.
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4 отзыва оставили туристы

4 октября 2020
Гиду Михаилу удалось донести нам атмосферу древнего княжества Феодоро, погрузить в ту далекую эпоху, увлекательно рассказать о событиях тех времён. Огромное спасибо. Рекомендую всем своим знакомым обязательно посетить Мангуп-Кале и непременно с Михаилом. Уровень сложности экскурсии средний. Красивые виды на Крым, впечатления надолго, любители фотографировать получат потрясающие фотографии.
13 сентября 2020
Только что вернулись с экскурсии по пещерному Мангуп-Кале с замечательным гидом Михаилом. Безумно довольны нашим путешествием!!! Во-первых, очень грамотный, тактичный и знающий Михаил сразу вызывает доверие, уважение и восторг. Слушать его одно удовольствие, столько интересного он нам рассказал по дороге до Мангуп-Кале!!! Сама экскурсия очень интересная, любители крымской природы обязательно оценят все открывающиеся горные красоты и перевалы. Дух захватывает от осознания, что ты прикасаешься к средневековой истории Крыма. Вкусный обед в татарском кафе внес свою изюминку в это путешествие. Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем любителям путешествий в горы. И сразу предупрежу, что эта дорога не очень сложная, но подъемы требуют кардиовыносливости, а спуски крепких ног и конечно не для маленьких детей. Ещё раз огромное спасибо Михаилу, который открыл для нас ещё один кусочек любимого Крыма!!!💖
8 сентября 2020
Замечательная и познавательная экскурсия с эрудированным и доброжелательным экскурсоводом. Только положительные эмоции. Спасибо Михаилу. Рекомендуем.
20 июля 2020
Ходили всей семьёй на экскурсию с Михаилом. Очень понравилось! Михаил забрал нас на своей машине прямо от дома и всё время пути, до места начала нашего маршрута, рассказывал интересные факты из истории и географии Крыма. Поразила глубина и широта знаний Михаила по истории (не только Крыма), при этом, подача была настолько живая, что ни на секунду никто не заскучал! Маршрут очень насыщенный живописными пейзажами и историческими артефактами. Это был просто незабываемый день! Огромное спасибо, Михаил! Уже планируем следующий поход

Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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