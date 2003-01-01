Юрий проводит ещё 1 экскурсию

Крым во всей красе Вы увидите истоки водопада Учан-Су, пройдете по знаменитым Штангеевской и Боткинской тропам и полюбуетесь роскошным видом на всю Ялту с вершины горы ⛰️ Ставри-Кая. А также спуститесь по веревке в труднодоступную Ставрикайскую пещеру на отвесной скале. Попасть в нее просто так невозможно. Мы обеспечим вас сертифицированным снаряжением и двойной страховкой и повесим дополнительные перильные веревки в сложных местах.
Ставрикайская пещера Оказавшись в Ставрикайской пещере, вы поймете, что все усилия были не напрасны! Это очень необычная пещера горизонтального типа, по сути представляющая собой трещину в могучем горном массиве. Вы увидите в ней необыкновенное скопление гипсовых кристаллов, рассмотрите таинственные сталактиты и сталагмиты и, возможно, познакомитесь с живущими здесь летучими мышами.
Организационные детали
Полный комплект снаряжения включен в стоимость
Температура в пещере — около 10 градусов
До места старта вам нужно добраться самостоятельно. Также мы можем организовать трансфер. Из Ялты, Алупки, Симеиза, Кацивели и обратно — 1000 рублей; из Мисхора и Гаспры — бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 на пересечении Южнобережного шоссе с дорогой Ялта — Ай-Петри
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мультиспортсмен. Инструктор по горному туризму и пешеходному трекингу. Горный бег, походы, туризм — это то, что мне нравится и чем я хочу делиться с другими людьми. На трекингах с вами буду я или другой гид-инструктор из моей команды.