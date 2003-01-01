Юрий проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Крым во всей красе

Вы увидите истоки водопада Учан-Су, пройдете по знаменитым Штангеевской и Боткинской тропам и полюбуетесь роскошным видом на всю Ялту с вершины горы ⛰️ Ставри-Кая. А также спуститесь по веревке в труднодоступную Ставрикайскую пещеру на отвесной скале. Попасть в нее просто так невозможно. Мы обеспечим вас сертифицированным снаряжением и двойной страховкой и повесим дополнительные перильные веревки в сложных местах.

Ставрикайская пещера

Оказавшись в Ставрикайской пещере, вы поймете, что все усилия были не напрасны! Это очень необычная пещера горизонтального типа, по сути представляющая собой трещину в могучем горном массиве. Вы увидите в ней необыкновенное скопление гипсовых кристаллов, рассмотрите таинственные сталактиты и сталагмиты и, возможно, познакомитесь с живущими здесь летучими мышами.

Организационные детали