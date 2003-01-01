Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»

Оценить панораму Ялты с вершины горы и спуститься по веревке в таинственную пещеру

Юрий
Юрий – представитель из Ялты
Вас ждут не только шикарные виды Крыма и прогулки по живописным тропинкам, но и настоящее горное приключение! Вы попадете в загадочную Ставрикайскую пещеру, полюбуетесь сталактитами и сталагмитами и отыщете гипсовые кристаллы.

А мы сделаем все, чтобы путешествие прошло легко, весело 🥳 и безопасно.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 70005 600 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»

Что вас ожидает

Крым во всей красе
Вы увидите истоки водопада Учан-Су, пройдете по знаменитым Штангеевской и Боткинской тропам и полюбуетесь роскошным видом на всю Ялту с вершины горы ⛰️ Ставри-Кая. А также спуститесь по веревке в труднодоступную Ставрикайскую пещеру на отвесной скале. Попасть в нее просто так невозможно. Мы обеспечим вас сертифицированным снаряжением и двойной страховкой и повесим дополнительные перильные веревки в сложных местах.

Ставрикайская пещера
Оказавшись в Ставрикайской пещере, вы поймете, что все усилия были не напрасны! Это очень необычная пещера горизонтального типа, по сути представляющая собой трещину в могучем горном массиве. Вы увидите в ней необыкновенное скопление гипсовых кристаллов, рассмотрите таинственные сталактиты и сталагмиты и, возможно, познакомитесь с живущими здесь летучими мышами.

Организационные детали

  • Полный комплект снаряжения включен в стоимость
  • Температура в пещере — около 10 градусов
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно. Также мы можем организовать трансфер. Из Ялты, Алупки, Симеиза, Кацивели и обратно — 1000 рублей; из Мисхора и Гаспры — бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 на пересечении Южнобережного шоссе с дорогой Ялта — Ай-Петри
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Мультиспортсмен. Инструктор по горному туризму и пешеходному трекингу. Горный бег, походы, туризм — это то, что мне нравится и чем я хочу делиться с другими людьми. На трекингах с вами буду я или другой гид-инструктор из моей команды.
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Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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