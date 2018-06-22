3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

История генуэзской крепости Чембало

Чембало строилась итальянцами из Генуи в XIV-XVвв, это самая южная генуэзская крепость Крыма. Здесь вы узнаете историю появления других сооружений, полюбуетесь прекрасными видами на Балаклавскую бухту и окрестности, а потом пройдетесь по балаклавской набережной.

Морская экскурсия по бухте и дегустация

Балаклава полностью раскроется выйдя в открытое море, полюбуетесь великолепными скалами мысов Ай-Я и Фиолент. Прямо с катера в сможете попробовать поймать рыбу. Позже в одном из местных кафе для вас приготовят блюда из рыбы, выловленной утром.

«Объект 825 ГТС»

Этот огромное подземное сооружение середины XX столетия было создан для укрытия и ремонта подводных лодок. Сейчас, конечно, субмарин вы здесь не увидите — разве что на старых фотографиях. В недрах горного массива находится музей, посвященный временам холодной войны, а в самом комплексе вы сможете познакомиться с буднями подводников.