Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Что вас ожидает

День в окружении природы

Вы пройдете по живописным тропинкам соснового и букового леса и подниметесь на большое горное плато Чатыр-Даг. Немного отдохнув, отправитесь дальше: рассмотрите огромное ущелье Холодный Кулуар и покорите две вершины — Ангар Бурун и Эклизи Бурун высотой 1548 метров над уровнем моря 🌊. С них в ясную погоду вам откроются завораживающие дух виды на Симферополь, Белые скалы, поселок Новый Свет и горы ⛰️ Меганом и Демерджи.

Местные тайны

Крымский полуостров хранит множество секретов и легенд — и Чатыр-Даг не исключение. Вы узнаете, как и когда образовался этот красивый горный массив, действительно ли именно здесь Кутузов потерял глаз и что произошло в таинственной пещере «Тысячи черепов», где по сей день находят остатки скелетов. А также раскроете, почему несколько веков назад Эклизи считалась самой высокой точкой Крыма и какая вершина формально обогнала ее в наши дни.

Организационные детали