Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

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Трекинг к вершинам Чатыр-Дага

Полюбоваться фантастической панорамой Крыма и узнать о нем интересные факты

Виталий
Виталий – Гид из Ялты
Чатыр-Даг — одна из самых красивых 🤩 природных смотровых площадок Крыма.

Вы покорите ее вершины Ангар Бурун и Эклизи Бурун и рассмотрите с высоты местные города, поселки и горные склоны.

А я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет не пропустить главное и расскажет о крымских традициях, истории 📖 и легендах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага

Что вас ожидает

День в окружении природы
Вы пройдете по живописным тропинкам соснового и букового леса и подниметесь на большое горное плато Чатыр-Даг. Немного отдохнув, отправитесь дальше: рассмотрите огромное ущелье Холодный Кулуар и покорите две вершины — Ангар Бурун и Эклизи Бурун высотой 1548 метров над уровнем моря 🌊. С них в ясную погоду вам откроются завораживающие дух виды на Симферополь, Белые скалы, поселок Новый Свет и горы ⛰️ Меганом и Демерджи.

Местные тайны
Крымский полуостров хранит множество секретов и легенд — и Чатыр-Даг не исключение. Вы узнаете, как и когда образовался этот красивый горный массив, действительно ли именно здесь Кутузов потерял глаз и что произошло в таинственной пещере «Тысячи черепов», где по сей день находят остатки скелетов. А также раскроете, почему несколько веков назад Эклизи считалась самой высокой точкой Крыма и какая вершина формально обогнала ее в наши дни.

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрута — 12-13 километров
  • По желанию я могу пофотографировать вас на профессиональную камеру (без доплаты)
Начало и место завершения
🚩 в Ялте
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага
Трекинг к вершинам Чатыр-Дага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Виталий. Я живу в Крыму, более 15 лет увлекаюсь пешим горным туризмом и организую походы различной сложности. Хорошо знаком с историей, архитектурой и достопримечательностями любимой Тавриды. Поэтому нам всегда будет о чем поговорить!
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